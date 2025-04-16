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    為保命曾想切割Instagram？ 公司內部信曝光掀Meta反壟斷風暴

    美國社群媒體巨頭Meta執行長札克柏格近日在反壟斷官司中坦承，公司當年收購Instagram的部分動機，正是因為該應用程式的相機技術「優於Facebook」。（彭博）

    美國社群媒體巨頭Meta執行長札克柏格近日在反壟斷官司中坦承，公司當年收購Instagram的部分動機，正是因為該應用程式的相機技術「優於Facebook」。（彭博）

    2025/04/16 09:52

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國社群媒體巨頭Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）近日在反壟斷官司中坦承，公司當年收購Instagram的部分動機，正是因為該應用程式的相機技術「優於Facebook」。美國聯邦貿易委員會（FTC）更在法庭上出示札克柏格內部文件，顯示他曾考慮將Instagram剝離，以閃避潛在的反壟斷風險。

    綜合外媒報導，這起案件正在華盛頓聯邦法院審理，札克柏格在庭審中接受FTC律師質詢時指出：「建立一個全新應用程式非常困難」，而Instagram在影像技術上領先，使得併購成為更具策略性的選擇。庭上展示的一封札克柏格2018年內部備忘錄也提到，公司可能在5至10年內被迫分拆Instagram，甚至是WhatsApp，以回應日益升高的監管壓力。

    這起由FTC主導的訴訟關鍵，在於指控Meta採取「買下或消滅」（buy or bury）策略，透過收購Instagram與WhatsApp這類潛在對手來鞏固在社群媒體市場的壟斷地位。FTC律師出示札克柏格2012年發給前任財務長艾柏斯曼（David Ebersman）的郵件內容，其中直言：「這項收購可讓我們消滅一個競爭對手。」另一封給時任營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）的信則寫道：「Instagram成長速度遠遠超越我們，我們不得不花10億美元收購他們。」

    針對這些指控，Meta法律團隊提出反駁，強調監管機構低估了TikTok與YouTube等新興平台所構成的競爭威脅，且當年對Instagram（2012年以10億美元收購）及WhatsApp（2014年以190億美元收購）兩案皆已獲主管機關核准。

    本案由法官詹姆斯・博斯伯格（James Boasberg）主持，審理預計將持續數週。若FTC勝訴並成功迫使Meta分拆旗下兩大平台，將對其商業模式造成重大打擊。根據市場研究機構eMarketer資料，僅Instagram一項就已佔Meta美國廣告總收入逾半。

    除札克柏格外，前營運長桑德柏格、Instagram共同創辦人凱文・斯特羅姆（Kevin Systrom），以及現任Instagram負責人亞當・莫塞里（Adam Mosseri）等人，預料也將陸續出庭作證。

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