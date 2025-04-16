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    印尼55歲婦女採蔬菜 慘遭7公尺巨蟒活吞身亡

    印尼55歲婦女斯蒂（Wa Siti）在自家菜園採摘蔬菜時，突然遭一條長達約7公尺的巨蟒攻擊活吞，最終不幸喪命。（圖擷自臉書）

    印尼55歲婦女斯蒂（Wa Siti）在自家菜園採摘蔬菜時，突然遭一條長達約7公尺的巨蟒攻擊活吞，最終不幸喪命。（圖擷自臉書）

    2025/04/16 12:17

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼日前發生一起駭人聽聞的悲劇，55歲婦女斯蒂（Wa Siti）在自家菜園採摘蔬菜時，突然遭一條長達約7公尺的巨蟒攻擊活吞，最終不幸喪命。

    綜合外媒報導，當地警方表示，斯蒂當地時間9日前往住家旁菜園採收蔬菜遲遲未歸，引起她的兒子法魯（La Faru）擔心母親安危，於是前往尋找，卻在園中發現母親慣用的籃子遺落一旁，心中感到不妙，隨即聯絡其他家人展開搜索。

    沒想到家屬與鄰居在園中驚訝發現斯蒂的身體已被蟒蛇緊緊纏繞，頭部更已深陷蛇口之中，多位居民分別持手電筒、砍刀與蟒蛇搏鬥，合力將這條蟒蛇砍死，並將受害者遺體取出，但斯蒂早已無生命跡象。

    另一名兒子薩伊敏（Saimin）悲痛地說，「我一直擔心她獨自在農田工作。我們這裡有很多大蛇，但她從小在農田長大，對此並不害怕。看到她的籃子沒帶回來，我就知道一定出了事。」

    警方呼籲當地居民應提高警覺，並加強野外活動的安全措施。由於印尼擁有大量野生蟒蛇，牠們多棲息於森林與農田間，尤其在人口密集與基礎建設尚未普及的地區，與人類接觸的機會更高。

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