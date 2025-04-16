派頭十足！習近平出訪自備神秘防彈紅旗車 馬來西亞如臨大敵

圖為中國國家主席習近平2024年5月訪問法國期間，乘坐的紅旗N701轎車。（法新社資料照）

2025/04/16 08:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平14日起訪問越南、馬來西亞和柬埔寨，以穩固中國與東南亞的貿易關係，減少美國高關稅衝擊。習近平15日傍晚搭乘專機抵達吉隆坡機場，馬來西亞首相安華親自接機，不僅馬國當地封路升級維安，據傳習近平自帶防彈車紅旗N701出訪，吸引當地媒體目光。

綜合外媒報導，習近平與代表團搭乘中國國際航空專機，於15日傍晚抵達吉隆坡國際機場，在馬來西亞展開為期3天的訪問，也是此次東南亞行的第2站。安華到機場迎接，兩人寒暄笑容滿面，習近平檢閱儀隊並觀賞表演後，安華目送習近平乘坐「紅旗N701」專車離開，這也是「紅旗N701」首次隨中國領導人訪馬國。

請繼續往下閱讀...

馬來西亞《中國報》特別針對習近平出訪座車報導，內容提到，象徵中國「國車」的中國國家主席專用「紅旗N701」，大費周章空運到馬來西亞，12日首次現身街頭，兩輛座車為習近平訪馬期間的專用交通工具，原本覆蓋著黑布，15日亮相，報導還稱，作為象徵中國高端製造的旗艦車型，「紅旗N701」外觀展現精緻奢華與非凡工藝。

習近平訪問期間，馬來西亞當局如臨大敵，日前宣布分階段封鎖17條公路和大道，隨後又將封路範圍擴大，封鎖及管制136條道路。

中國國家主席習近平15日抵達馬來西亞，進行為期三天的訪問。（歐新社）

中國國家主席習近平（右）15日傍晚搭乘專機抵達吉隆坡機場，馬來西亞首相安華接機。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法