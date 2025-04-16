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    回嗆范斯 中共高官：讓美國鄉巴佬在中華五千年文明面前哀鳴

    中共中央港澳辦主任夏寶龍。（圖翻攝自中國外交部駐香港特別行政區特派員公署臉書 ）

    中共中央港澳辦主任夏寶龍。（圖翻攝自中國外交部駐香港特別行政區特派員公署臉書 ）

    2025/04/16 00:15

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰白熱化，中共中央港澳辦主任夏寶龍週二（15日）公開痛批美國「不是要我們的稅，而是要我們的命」！對於美國副總統范斯（J.D. Vance）日前受訪談及川普對等關稅措施時脫口說出「中國鄉巴佬」，他回嗆，「讓美國那些鄉巴佬們在中華民族五千年文明面前哀鳴」！

    綜合港媒報導，香港特區國安委員會15日舉辦「國家安全教育日開幕典禮暨主題講座」，夏寶龍發表主旨談話，將近20分鐘的談話中，他都在斥責美國。夏寶龍批評，香港奉行自由貿易是零關稅，美國卻對香港加徵關稅（和中國一樣加徵高達145％關稅），這樣的做法蠻橫霸道且無恥至極，美國才是破壞香港的最大黑手，「他們不是要我們的稅，而是要我們的命！」

    夏寶龍指控，香港正受外國打壓，外部勢力妄圖搞亂香港社會，讓香港回到過去的動盪不安，那是癡心妄想；外部勢力試圖阻礙香港人民過上美好生活，那是癡心妄想；外部勢力妄圖中斷中華民族偉大復興，讓中國人回到過去那段任人宰割的歲月，那是癡心妄想。

    他也反擊范斯日前受訪談級川普對等關稅措施時脫口說出「中國鄉巴佬」，砲轟「美國一而再、再而三對香港遏制打壓，換來的只能是其在香港的代理人的加速滅亡，最終必將反噬其自身。讓美國那些鄉巴佬們在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！」

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