拒簽G7聯合聲明譴責俄國彈襲烏克蘭蘇梅 美：維持談判空間

烏克蘭蘇梅市13日遭俄羅斯飛彈攻擊後景象。（美聯社）

2025/04/15 22:14

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭東北部蘇梅市，造成至少35人死亡、119人受傷，是今年以來傷亡最慘重的一次。七大工業國集團（G7）原擬發表發明譴責俄國，不過，美國已經向G7成員國說，不會簽署這份聲明，以維持談判空間。

《彭博》15日報導引述了解外交通訊內容的消息人士說法，美國川普政府已經向G7盟邦表示，在白宮與克里姆林宮持續會談，美國「正努力維持談判促和的空間」之際，不會簽署這份譴責俄國的聯合聲明。

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彭博所見G7該份聲明草本，聲明原打算指出，這場攻擊證明俄國決心繼續這場戰爭。今年的輪值主席國加拿大，已經告訴成員國，沒有美國的背書，這份聲明就不可能繼續進行。

美國駐英國大使館拒絕評論。白宮、美國國安會和加拿大政府，尚未回應此事。

俄國國防部14日發文，證實13日對蘇梅市的攻擊行動，並宣稱目標是烏克蘭軍方指揮部人員在該市集會，攻擊擊斃60多名烏軍人員。

烏克蘭總統澤倫斯基14日說，這場攻擊發生後，將近50國和國際組織發聲支持烏克蘭，基輔已正面回應川普提出的全面且無條件停火，以及停止在像蘇梅、克利福洛這樣的地區停火；但是自從川普提出停火提議，34天過去了，這期間俄羅斯持續攻擊烏克蘭，俄國總統普廷依然決心持續戰爭，而且在沒有嚴肅施壓下，將持續這麼做。

蘇梅、克利福洛這兩地區，都是近日遭俄軍攻擊造成嚴重傷亡的地點，後者有20人死亡。

川普13日在返回華府的空軍一號上，針對蘇梅攻擊一事表示，「太可怕了，有人告訴我，他們犯了一個錯誤」。但是他未點名俄羅斯。

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