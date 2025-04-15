美國人因關稅紛赴中做代購？中媒狂吹中國製造 大內宣連自家人都酸

中國多家媒體宣稱因為中國商品關稅暴漲，美國人都跑到中國做起代購，大肆吹捧自家產品物美價廉，贏得海外認可。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/04/15 23:59

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰急遽升溫對彼此分別加徵145％和125％重稅，中國多家媒體近日宣稱，因為中國商品關稅暴漲，美國人都跑到中國做起代購，大肆吹捧自家產品物美價廉，贏得海外認可，讓小粉紅們高潮。但也有不少清醒的中國網友對這場大內宣不以為然，在網上瘋狂吐槽。

旅義華僑作家李穎今天（15日）在X平台分享牆內消息說，最近中國各大媒體相繼報導稱，由於美國對中國進口商品關稅暴漲到145％，美國人紛紛飛到中國代購中國製造，因為離境退稅比在美國本土買還要便宜，也沒有中間商能夠賺價差。

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李穎分享的相關影片和畫面可以看到，中媒宣稱美國人到中國做代購的產品清單主要是華為手機、科技產品、食品、衣服、包包、日用品等等，還說川普關稅讓全球消費趨勢出現「逆流現象」，中國製造吸引力轉變，從以往的「價廉」進化到如今「物美」，智能家居等產品憑藉品質與設計贏得海外認可，在全球供應鏈重組夏，「逆代購」反映出中國製造憑實力打破標籤，未來發展前景廣闊。

相關中媒的報導自然讓小粉紅們叫好，但也有不少中國網友對大內宣看不下去，「華為手機美國能用嗎？衣服、包包、科技產品在美國漲價了嗎？如果沒有漲價他們能賺什麼？這消息放在3個月後還可信，現在騙誰啊？」、「華為手機在美國呢，不插SIM，只連WIFI當電子玩具用」、「這種新聞真的是假到不能再假，知道美國飛過來要多少小時嗎？你能帶多少東西回去？還食品拓展，這些食品在回去的飛機上就吃完了」、「為什麼跟國外報導不一樣？」、「真的假的，我懷疑真實性」。

但也有不少中國網友對大內宣看不下去。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

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