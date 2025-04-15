美擬允伊朗有限度濃縮鈾 不堅持完全棄核

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）4月9日參觀伊朗核子成果展。（路透）

2025/04/15 21:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與伊朗就伊朗核武問題的第二輪談判，預定19日舉行。代表談判的美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）15日受訪證實，川普政府準備讓伊朗在受到嚴格監督和驗證下，可進行有限濃度的濃縮鈾活動，而非全面解除核武計畫。

《華爾街日報》15日報導，指這是川普政府的態度軟化，從原本要求解除核武的立場轉向；若此立場在預定19日舉行的談判中被採納，將使伊朗在核計畫上保留立足點，也使美國在伊朗擁核問題上，與以色列的目標產生分歧。

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魏科夫14日晚間接受《福斯新聞》訪問時說，將聚焦在嚴格執行「驗證機制」，確保伊朗無法將生產濃度超過3.67%以上的武器級濃縮鈾，「這次談判將著重兩個重點——對提煉濃縮鈾活動的驗證，以及最終對武器化的驗證」。

美國前總統歐巴馬時期，接受伊朗有限度提煉濃縮鈾，是2015年達成「聯合全面行動方案（JCPOA）」核協議的關鍵，該協議將濃縮上限設為3.67%，但是伊朗最終仍可將提煉濃度提高到遠超過此上限。川普第一任內批評這份稱該協議軟弱，並退出協議。

根據「武器管制協會（Arms Control Association）」定義，濃度3.67%適用於核能發電反應爐燃料，遵守此限制，將使伊朗需要更久的時間，才能夠提煉出核武所需的90%等級濃度。美國官員指出，目前伊朗的能力可在1、2週內，生產出足夠的武器級易分裂原料。

雖然魏科夫在最新訪問中談到的構想，在允許伊朗濃縮鈾方面，與2015年協議相似，但在其他面向就有所不同。魏科夫暗示，川普政府希望伊朗將濃縮純度上限永久維持在3.67%；2015年協議包含一系列「落日」條款，允許濃縮濃度隨時間增加，到2031年，伊朗可自由提煉任何純度濃縮鈾和提高儲存量。

魏科夫也建議，未來與伊朗的核協議，驗證措施應涵蓋伊朗可能用來攜帶核武器的飛彈類型。

伊朗一直宣稱需要20%濃度的濃縮鈾，並於2010年開始生產，為其核研究反應爐提供燃料；目前正在生產60%高濃度濃縮鈾，是唯一沒有核武、但是提煉此濃度的國家，這種濃度的濃縮鈾。

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