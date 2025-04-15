白宮備忘錄曝光！國務院預算擬大砍近半 UN、北約經費恐斷炊

美國國務卿魯比歐4月3日出席北約外長會議。然而根據內部備忘錄，白宮正提議大砍國務院預算，甚至可能取消對北約的資助。（歐新社）

2025/04/15 20:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華盛頓郵報》審閱的一份內部備忘錄，白宮管理及預算局（OMB）已提議將美國國務院及殘存的美國國際開發署（USAID）預算大幅削減近半。此舉恐重創美國外交運作，人道援助、全球衛生及國際組織經費將遭急劇削減。

備忘錄顯示，OMB為下一財年草擬的初步預算，將使國務院與已被川普政府試圖拆解的USAID總預算降到僅284億美元（約新台幣9215億元），較國會批准的2025財年額度劇減270億美元（約新台幣8762億元），降幅達48％。該提案假設USAID已完全併入國務院，並詳述人道援助經費將砍54％，全球衛生資金銳減55％。

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對國際組織的支持尤其面臨毀滅性打擊，近90％相關經費擬被刪除。備忘錄明確指出，將取消對聯合國、北約（NATO）及其他20個組織的撥款，僅對國際原子能總署（IAEA）、國際民航組織（ICAO）等少數機構保留針對性支持。此外，提案更引述「近期任務失敗」，建議完全取消國際維和經費，但未詳述細節。

這激進方案反映川普政府重塑美國全球角色、抽離國際承諾的政策方向，也是縮減聯邦開支與人力（含拆解USAID）的一環。惟此案仍屬初步，需經內部審議與國會批准。OMB局長伏特（Russell Vought）於川普首任期推動類似削減未果。國務卿魯比歐須於本週二前向OMB回覆，最終預算案預計4月底送交國會，料將遭遇強烈挑戰。

國務院內部士氣低迷，據報魯比歐本人也正規劃部門縮編。美國外交人員協會（AFSA）痛批提案「魯莽且危險」，警告此舉將「賦予中、俄等對手可趁之機」。國會民主黨人同聲反對，民主黨籍參院外委會重量級成員沙欣（Jeanne Shaheen）憂美陷入「孤立」，范霍倫（Chris Van Hollen）斥為「不嚴肅預算」，預言將面臨跨黨派抵制。

專家也提出警告，前官員布魯恩（Brett Bruen）直指此舉「摧毀美國國際影響力工具」。國際危機組織（ICG）專家高文（Richard Gowan）警告取消維和經費將引發夥伴不滿；前駐北約大使史密斯（Julianne Smith）則稱此舉恐對聯盟團結造成「毀滅性打擊」。

備忘錄還顯示，包含傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）在內的所有教育文化交流項目及衝突與穩定行動局（CSO）單位都將裁撤。

不過，提案仍保留部分國會支持項目，包括對以色列、埃及等盟邦提供51億美元（約新台幣1672億元）的「外國軍事融資」（FMF），及29億美元（約新台幣951億元）的全球愛滋病防治計畫（PEPFAR）經費。同時提議新設21億美元（約新台幣688億元）的「美國優先機會基金」（A1OF），支持川普政府優先事項，但其彈性用途引發「小金庫」質疑。

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