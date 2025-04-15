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    你為何一問再問！ CNN主播追問誤逐移民 川普不耐反酸收視率低

    美國總統川普（右）14日在白宮與薩爾瓦多總統布格磊（左）會面，接受記者提問。（歐新社）

    美國總統川普（右）14日在白宮與薩爾瓦多總統布格磊（左）會面，接受記者提問。（歐新社）

    2025/04/15 20:50

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普14日在白宮與薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）會面，被美國有線電視新聞網（CNN）主播柯林斯（Kaitlan Collins）追問，日前誤遭美國政府驅逐的薩爾瓦多公民阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）問題，川普譏諷柯林斯「收視率差」、CNN公信力低，還不耐地說「你為什麼一問再問」。

    柯林斯也是CNN的白宮特派員，14日採訪川普與布格磊會面的新聞，她向川普問到這起錯誤遣返事件時，川普先後要司法部長邦迪（Pam Bondi）、國土安全顧問米勒（Stephen Miller）回答，但是川普不忘酸CNN，「你知道這是CNN問的，他們一向帶著偏頗立場問，因為他們十足地偏頗，他們根本不知道情況，這就是為什麼沒人看（CNN）」。

    在米勒說明後，布格磊也表明不會將阿布雷戈賈西亞送回美國。不過，柯林斯繼續追問這個問題，並提到川普前一天才說會遵守最高法院的裁定。

    這時川普說，「我們要回答這個問題多久？你怎麼不說『我們把犯罪份子擋在我們國家門外，這不是很棒嗎？』，你為什麼就不能這樣說？你為什麼要一問再問，那就是為什麼再也沒人要看你（播新聞），你們沒有公信力」。

    阿布雷戈賈西亞3月遭驅逐，送入薩爾瓦多最高戒備層級監獄「反恐怖主義監禁中心」，但是事後美國政府坦承「行政作業錯誤」；聯邦法院4月4日下令政府，須不晚於7日將阿布雷戈賈西亞送回美國，川普政府上訴失敗，最高法院維持下級法院的命令。

    邦迪和米勒回應CNN的問題時，都稱阿布雷戈賈西亞2019年已遭兩個移民法庭判定是MS-13成員，是非法居留美國。阿布雷戈賈西亞和其家人都否認他參與該黑幫組織。聯邦法院4月6日審理此案的裁決，也表示美國政府「並未提出證據」顯示當事人與MS13或任何恐怖份子活動有關連。

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