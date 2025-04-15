菲律賓漁民撈獲5架潛航器 軍方：具水下作戰情蒐能力 疑與中國有關

一艘疑似來自中國的水下無人艇在菲律賓中部海域被打撈上來，警方警告此事可能對「國家安全帶來潛在影響」。（法新社）

2025/04/15 19:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓軍方15日說，漁民近年發現的5架潛航器（或稱水下無人載具）能夠蒐集有助於「水下作戰」的情報，其中至少1架曾將訊號回傳到中國。此消息正值菲中兩國在南海爭議海域經歷數月對峙，且馬尼拉準備於本月與條約盟友美國舉行大規模軍演之際。

法新社報導，菲國軍方官員在簡報會上指出，這些潛航器是在2022年到2024年間，於「不僅對國家，也對國際海上航行具有國防與安全戰略重要性」的地點被發現。海軍少將崔尼達（Roy Vincent Trinidad）說，這些潛航器的數據蒐集目的「超越了導航」，其獲取的資訊可用於「水下作戰」、偵測威脅及測試水下武器。

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崔尼達雖未明確指認潛航器的來源國，但他提到有數架帶有中文字樣標記，且至少有一架曾將訊號傳回中國。身兼海軍南海議題發言人的崔尼達說：「根據對（其中一架潛航器上）SIM卡的技術鑑識研究，該卡最後的聯繫地點在中國大陸。」

他補充說，其中3架潛航器是在菲國主島呂宋島北部外海發現，包括兩架在台灣南方的巴林坦海峽（Balintang Channel）附近。另外兩架則在被認定為「關鍵咽喉點」的位置尋獲，一處靠近菲國中部的馬斯巴特島（Masbate Island），另一處則鄰近南部的民答那峨島（Mindanao）。中國駐菲大使館未立即回應置評請求。

另外，菲律賓週二宣布，今年與美軍舉行的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習將首次納入「整合性防空飛彈防禦」測試。這場約有萬名士兵參與的聯合演習，將於4月21日至5月9日舉行。菲軍准將洛希可（Mike Logico）說：「我們視演習為預演，正在執行先前已規劃好的計畫。」

菲國武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）本月稍早對駐紮在呂宋北部的部隊說，由於其戰略重要性，該島將成為「肩並肩」演習的主要地點。他說：「這些是我們認知到可能遭受攻擊的區域。我不想危言聳聽，但我們必須做好準備。」

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