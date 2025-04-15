為圓亡子遺願！西班牙女星用兒精代孕「造孫」 法律認女掀論戰

安娜·奧布雷貢（左）與兒子艾力斯（右）。安娜稱，艾力斯在27歲去世前的最終遺願是擁有自己的孩子，而她已透過代孕方式實現了這個願望。（圖擷取自Facebook）

2025/04/15 16:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕西班牙知名女星安娜·奧布雷貢（Ana Obregón）現年70歲，曾在68歲高齡時藉由代理孕母程序實現逝世獨子最後的心願。她透過使用獨子艾力斯（Aless Lequio）在生前冷凍保存的精子，與1位匿名卵子捐贈者受孕，並於2023年在美國迎來1名女嬰。由於西班牙禁止代理孕育，安娜在美國辦理收養手續，使這名小女孩在法律上成為她的女兒，卻屬於她的生物孫女。

英國《每日郵報》報導，據悉，艾力斯曾與1種罕見骨癌「尤文氏肉瘤」（Ewing's sarcoma）奮戰2年，於2020年不幸英年早逝，享年27歲。他生前最大的願望便是能夠擁有自己的孩子。安娜透露，自己在獨子去世後曾長達3年如同行屍走肉般失去生機，直到安妮塔的誕生，才令她重獲新生。她感慨道：「我知道再也無法重現與艾力斯共度的快樂時光，但安妮塔讓我的生命重新充滿光芒。」

請繼續往下閱讀...

安娜進一步分享，家中目前擺滿了各式絨毛玩偶及玩具，甚至設置了小球池供安妮塔嬉戲。她坦言，隨著孫女一天天長大，作為70高齡的母親，抱起安妮塔時常感到背部負擔沉重。雖然她未來未排除依獨子遺願，再透過代理孕母程序迎接更多後代的可能，但也表示對安妮塔日益成長後可能面臨的種種挑戰心存憂慮。

對於外界的批評，尤其是部分政府官員將代理孕母稱作「對女性的暴力」並強調「女性的身體不應被買賣」，安娜堅定回應：「批評與評判固然存在，但缺少同理心的人無法真正理解我失去愛子的痛苦。當您若置身於我這樣的經歷中，也許才能明白我的堅持與選擇。」

此外，安娜在社群媒體上分享與安妮塔相處的溫馨時光，讚美小女孩不僅與父親遺像中流露的神采相似，更具備聰慧與溫柔。她回憶道：「人生充滿無常，一刻健康可能隨時轉變成不幸，因此唯有珍惜眼前所擁有的幸福。」自8、90年代以來，安娜便是西班牙演藝圈的重要人物，而代理孕母風波更令她再度成為各界熱議的焦點。面對非議與輿論，她依然堅守自己獨特的家庭價值，用安妮塔這份新生的希望勇敢迎向未來。

70歲的安娜·奧布雷貢（左）與兩歲女兒（實為孫女）安妮塔。安娜近期分享了再次體驗為「人母」的生活點滴。（圖擷取自Facebook）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法