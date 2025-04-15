俄國傳求借印尼空軍基地 澳洲北方門戶拉警報

2024年11月初，俄羅斯派遣三艘輕型護衛艦，參與和印尼在爪哇海舉行的聯合海軍演習。（圖取自俄羅斯太平洋艦隊專頁）

2025/04/15 16:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕據報，俄羅斯正尋求在印尼偏遠的巴布亞省空軍基地建立據點，引發澳洲政府高度關切。基地距離澳洲北部僅約1400公里，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，正積極查證，不樂見俄羅斯影響力擴及該區域。澳洲戰略分析認為，俄羅斯可能意圖藉此監控美軍在西太平洋尤其是關島的軍事設施，同時關注美澳在達爾文日益增強的軍事部署。

美國軍事情報網站「詹氏」（Janes）披露，莫斯科已向雅加達提出正式請求，希望在巴布亞省比亞克島（Biak）的馬努胡亞空軍基地（Manuhua Air Force Base）部署俄羅斯航太軍（VKS）飛機，其中包括多架長程機種。基地目前駐有印尼空軍第27航空中隊，操作CN235偵察機。值得注意的是，俄國曾於2017年派遣兩架具核能力的轟炸機自該基地起飛執行情報蒐集任務。

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據澳洲廣播公司（ABC）報導，外交部長黃英賢（Penny Wong）證實已獲悉相關報導，並已聯繫印尼方面確認消息準確性及了解俄方請求的處理狀態。她形容俄羅斯是個「破壞性強權」，俄國總統普廷意圖扮演此角色。國防部長兼副總理馬勒斯（Richard Marles）則提醒，印尼尚未對此請求做出回應，澳洲將持續與這位「非常親密的朋友」保持溝通。

反對黨領袖達頓（Peter Dutton）語調更為強硬，他警告若政府事前未獲通報將構成「外交關係的災難性失敗」，明確表示普廷「在我們的鄰區不受歡迎」，俄羅斯在該區域的軍事存在將嚴重破壞東南亞穩定，並對澳洲國安構成全新威脅。

此消息傳出的背景是俄羅斯近年積極拓展海外軍事網絡。俄國安全會議祕書長、普廷長期盟友紹伊古（Sergei Shoigu）今年2月曾與印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）會晤，據信該請求是在此後提出。去年11月，兩國海軍在爪哇海舉行首次雙邊演習，此舉在俄烏戰爭背景下引發國際爭議。更早前，俄國防長貝洛索夫曾與印尼總統普拉伯沃（時任防長）會談。

然而，印尼消息人士及多位安全分析師普遍認為，雅加達不大可能批准這項不尋常的請求。印尼長期奉行「獨立自主且積極」的不結盟外交政策，軍方對外國軍事基地極為敏感。

澳洲戰略政策研究所專家戴維斯（Malcolm Davis）說：「這尚非既定事實，可能最終不會實現。」他預期美國、日本和澳洲將向印尼施壓要求拒絕。澳洲總理艾班尼斯強調，澳洲政府正尋求「適當釐清」，這是處理國際關係的正確方式。

2024年7月31日，當時還是印尼準總統的普拉伯沃（圖右2）在莫斯科與俄羅斯總統普廷（左）會面。（路透檔案照）

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