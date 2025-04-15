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    他翻出55年前「大阪世博門票」 日網驚呼：票價回不去了！

    有日本民眾翻出55年前大阪首度舉辦世博會的門票，不僅門票保存狀況完好，且當時的票價也令不少網友感嘆，感受到「回不去」的物價歷史變遷。（圖擷取自@contrail77i 社群平台「X」）

    有日本民眾翻出55年前大阪首度舉辦世博會的門票，不僅門票保存狀況完好，且當時的票價也令不少網友感嘆，感受到「回不去」的物價歷史變遷。（圖擷取自@contrail77i 社群平台「X」）

    2025/04/15 15:28

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（日本大阪・關西世博會、Expo 2025 Osaka）13日正式開幕，吸引大批人潮湧入朝聖。對此，有日本民眾翻出55年前（1970年）大阪首度舉辦世博會的門票，不僅門票保存狀況完好，且當時的票價也令不少網友驚呼，感受到「回不去」的物價歷史變遷。

    根據日媒《福井新聞》報導，住在福井縣的75歲蕎麥麵第三代老闆佐佐木哲男，日前在家中找到2張從未使用的「1970年大阪世博」門票，儘管距離當時的展覽已過了55年，但2張門票保存狀況令人驚嘆，完全沒摺痕或污漬。佐佐木透露，當年因家中有事無法前往，事後把門票保存至今，他看到2張門票後也回憶起當年的許多往事。

    佐佐木回憶，這2張大阪世博門票是母親在他20歲時購買，原本母親打算等他完成東京麵店修業後一起去參觀，不料卻在外出送餐時發生車禍住院，佐佐木因此請假回家幫忙，導致修業被迫延長，最終無法成行。佐佐木透露，母親已於2014年過世，「看到這張門票就想起臨時返鄉和修業的事，今後會好好珍藏。」

    從佐佐木分享1970年大阪世博的門票照片顯示，相較於今年大阪世博主題「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，佐佐木手中的門票則是印著當時的主題文字「日本萬國博覽會 人類的進步與調和」，同時搭配當時的世博圖案。

    另外，有網友注意到照片中的1970年大阪世博門票，一張僅售價800日圓（約新台幣174元）；今年開幕的大阪世博門票的單日價格，約在4000至7500日圓（約新台幣869至1629元）之間。2屆不大阪世博門票的驚人價格差異，讓網友們不禁感嘆物價變遷。

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