國際特赦組織不放棄 香港分會「流亡」海外再出發

國際特赦組織此前於2021年10月25日宣布關閉香港的兩個辦事處，理由是《港區國安法》下的香港政治環境惡化。（路透）

2025/04/15 14:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際特赦組織（Amnesty International）在結束香港業務3年多後，於週二宣布「流亡」重啟香港分會，並由散居各地的港人倡議者領導，延續其捍衛人權的使命。該組織指出，新分會註冊於瑞士，為其首次完全在流亡狀態下成立與運作的分支機構。

法新社報導，國際特赦組織於2021年關閉在香港的2間辦事處，當時指出，北京所頒布的《港區國安法》使得該組織在當地「實際上無法自由運作」。該法自2020年生效以來，將顛覆、分裂國家、恐怖活動及與外國勢力勾結等行為定為刑事罪行，嚴重打擊言論與集會自由。

請繼續往下閱讀...

國際特赦組織秘書長卡拉瑪（Agnes Callamard）表示：「這次重啟分會展現我們運動的韌性，也體現我們不願被噤聲、無論遭遇何種挑戰都會堅持捍衛人權的決心。」

重啟後的香港分會，將由來自澳洲、加拿大、台灣、英國與美國的港人倡議者組成核心團隊。前香港立法會議員張超雄亦加入理事會。他指出，該分會的首要任務包括聚焦「良心犯」（prisoners of conscience）以及中國在海外針對異議人士進行的跨國打壓行為。

張超雄說：「香港的人權狀況明顯持續惡化。」他以一名社工因涉及2019年警民衝突事件，上週遭判刑為例，說明當前政治環境的壓迫程度。他強調：「我們身處海外，有更大的空間可以發聲、與國際組織合作、進行研究，並迅速對事態發展做出反應。」

根據統計，截至4月，香港當局已依據《港區國安法》及2024年通過的《基本法》第23條本地立法，共逮捕322人，已有163人遭判刑。此外，警方並針對19名流亡海外的民主運動人士發布懸賞通緝令。

其中一位遭通緝的香港社運人士邵嵐（Joey Siu）表示，希望國際特赦組織的流亡分會能在這段艱困時期，為身在香港及海外的港人帶來希望與鼓舞。她說：「這是一個對抗鎮壓的勇氣象徵。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法