韓國突破中東外交！與阿聯酋簽署備忘錄締造史上首次定期軍事對話

韓國空軍與阿拉伯聯合大公國空軍近日簽署諒解備忘錄，建立定期雙邊會談機制，象徵兩國國防合作邁入新階段。（歐新社）

2025/04/15 15:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國空軍與阿拉伯聯合大公國空軍近日簽署諒解備忘錄，建立定期雙邊會談機制，象徵兩國國防合作邁入新階段。阿聯酋也因此成為首個與韓國建立空軍定期對話的中東國家，強化雙方在軍事與防務產業的戰略連結。

綜合外媒報導，韓國空軍參謀總長李英秀日前在忠清南道雞龍市的空軍總部，與阿聯酋空軍與防空部隊司令沙姆西會晤，並簽署合作備忘錄。依據協議，雙方將每6個月舉行一次會議，專注於加強空軍領域的合作與交流。

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在此次會談中，兩國軍方高層也共同分析朝鮮半島及中東地區的安全情勢，並重申深化雙邊國防合作與國防產業交流的意願。李英秀表示，韓方已定期參與阿聯酋主辦的「沙漠旗幟」（Desert Flag）聯合軍演，以及「整合防空與飛彈防禦作戰課程」（IAMDOC），未來也將進一步擴大相關演訓與交流規模。

除空軍合作外，李英秀也承諾，將協助阿聯酋順利部署與運作自韓國購買的天弓二型（Cheongung-II）中程地對空飛彈系統，包含提供訓練與技術支援。該系統於2022年由阿聯酋採購，為韓國國防出口的重要成果之一。

此外，兩國軍方將於隔日前往慶尚南道泗川空軍基地簽署擴大KF-21戰機合作的意向書，內容包括安排阿聯酋空軍人員觀摩未來的KF-21訓練課程。屆時，阿聯酋空軍作戰中心指揮官阿爾努艾米准將也將搭乘KF-21原型機進行測試飛行。

KF-21是韓國自主研發的4.5代超音速戰鬥機，目前正處於量產階段，預計於明年交付韓國空軍服役。透過此次合作，阿聯酋將有機會觀察涉及KF-21的空中演習，並參訪操作該機型的韓國部隊。

沙姆西預計將與韓國國防採購項目管理局（DAPA）局長石鍾建，以及韓國航空宇宙產業（KAI）執行長姜求榮會晤，進一步商討擴大雙邊防務產業合作的可能性。

韓國空軍同時宣布，將參加預定於2025年5月5日至8日在阿聯酋宰夫拉空軍基地舉行的「沙漠旗幟2025」聯合軍演。該演習為中東地區代表性軍事演訓之一，今年共有13國參與，包括韓國、阿聯酋、美國、英國、德國、法國、澳洲、沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、卡達、土耳其與印度。韓國自2023年起已連續參與該演習。

在今年的演習中，韓國將派出約30名空軍人員與一架C-130H運輸機，執行低空滲透、空投與戰術著陸等課目。駐紮阿聯酋的韓國「Akh部隊」也將參與高空跳傘等聯合訓練，展現雙方日益緊密的軍事互信與戰略協作。

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