造反了？中國三河市招牌禁用紅藍黑變「一片綠」 市委書記下台

中國河北省三河市招牌禁用紅藍黑底色，商家紛紛改用綠色替代，引發爭議後市委書記付順義已被免職。（圖擷自微博）

2025/04/15 14:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這是要造反了？中國河北省三河市近來實施招牌「色彩禁令」，全面禁用紅藍黑底色，商家紛紛改用綠色替代，使得市區「一片綠」引發爭議，代管單位廊坊市連忙派出調查小組處理，並將三河市委主要負責人免職，目前傳出所謂的負責人就是市委書記付順義。

從微博消息可以看到，中國知名手搖飲連鎖店蜜雪冰城，原本招牌使用的是紅底白字，但在三河市的分店被迫換成綠底白字，甚至連醫院的紅十字也都被塗綠。

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三河市城管單位表示，這是政府的城市規劃，招牌底色不能是紅色、藍色、黑色，換成其他什麼顏色都可以，不過，三河市當地商家不知為何像是說好的一樣，基本上都選擇了綠色。

三河市市監局主管先前受訪時，指稱紅色代表火會讓人亢奮、煩躁，而藍色又太俗了，因此招牌要「去紅去藍」，這些都是按照書記（指市委書記）的要求，打造出「學院風」和「國際化」。

不過，三河市的廣告招牌「色彩禁令」受到各方抨擊，痛斥這根本就是濫用權力影響經商，上級單位廊坊市介入調查後，今（15日）宣布將三河市委主要負責人免職，但沒有說明這個「負責人」是誰，有眼尖的網友發現市委書記付順義的職稱已經變成「原市委書記」，這無疑代表付順義已被撤職。

連醫院紅十字也被塗綠。（圖擷自微博）

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