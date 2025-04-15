南韓被美列為「敏感國家」 訪問能源部及其研究所須接受身分確認

美國拜登政府於今年1月卸任前，能源部將南韓列入「敏感國家名單」（SCL），起因是一名承包商職員試圖將核子反應爐設計軟體帶至南韓。儘管韓方多次交涉，美國能源部仍於今日正式定案。（歐新社）

2025/04/15 13:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國拜登政府於今年1月卸任前，能源部將南韓列入「敏感國家名單」（SCL），起因是一名承包商職員試圖將核子反應爐設計軟體帶至南韓。儘管韓方多次交涉，美國能源部仍於今日正式定案。根據規定，南韓人士今後若要訪問美國能源部及其下轄17個研究所，必須接受身分確認等程序；同樣地，美方人員若要訪韓或與韓方接觸，也須進行額外的安全審查。

根據韓聯社報導，南韓此次被歸類於名單中等級最低的「其他指定國家」，但此舉可能對韓美在原子能、能源與尖端科技領域的合作構成潛在阻礙。南韓產業通商資源部長安德根（Ahn Duk-geun）上月曾赴美會晤美國能源部長萊特（Chris Wright），雙方雖就儘速解決問題達成協議，卻未能阻止該措施正式生效。

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美國能源部指出，將南韓列入敏感國家名單，主要基於「國家安全、核不擴散與防止恐怖主義支援」等理由。該名單過往多列入如北韓、中國、俄羅斯等高風險國家。對此，韓國外交部表示：「這是美國能源部的內部規定，未對外公開，若未收到美方另行通知，韓方將視為名單已正式生效。」

儘管美國政府強調「目前與南韓的雙邊科技合作不受限制」，並重申將「持續深化兩國在科學與產業領域的合作」，但將南韓與北韓等國家一同納入該名單，對韓美同盟的象徵意義恐造成損傷。

韓國政府表示，正透過包括部長級在內的實務協商積極交涉，尋求解決之道，但坦承因美方需經過年度審查等內部程序，短期內難以將南韓從名單中移除。

韓國政府強調，即便列名生效，仍將致力確保與美國在科學與產業領域的合作持續推進。美國國務院也再次表示，美方高度重視與南韓的科學合作關係，並期盼雙方在科研領域持續深化夥伴關係。

根據近期雙邊部長級協商結果，美國能源部重申，儘管敏感國家指定程序仍在進行，但此舉不會影響兩國未來的研發合作推進。

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