美國男在峇里島診所大鬧 印尼當局強烈譴責驅逐出境

美國1名男子近日於印尼峇里島診所鬧事，毀壞診所物品並驚嚇其他病患，公開影片在社群平台瘋傳引發廣泛關注，這名男子週一遭印尼當局驅逐出境。（圖擷自「@bacottetangga__」X、本報合成）

2025/04/15 14:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名男子近日於印尼峇里島診所鬧事，毀壞診所物品並驚嚇其他病患，公開影片在社群平台瘋傳後引發廣泛關注，目前這名男子已遭印尼當局驅逐出境。

綜合外媒報導，印尼當局將這名美國籍男子稱作「MM」，MM於12日凌晨5時許因不明原因失去意識由友人抱進診所，未料MM於峇里島診所醒來後情緒失控，開始大吼大叫，他將診所內用具推倒在地、扯下病床簾幕，甚至辱罵醫護人員，驚嚇其他病友。

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公開影片可見，MM還對著鏡頭怒吼：「我是美國人！拍下來啊，你這混帳！」甚至挑釁喊，「你是要開槍打死我，還是要活捉我？」

當地警方獲報趕赴現場後將其逮捕，並對他進行藥物檢測，檢驗結果顯示MM體內含有THC（四氫大麻酚）與古柯鹼殘留，推測應是在幾天前服用這些物質。據了解，MM最終支付約2000美元（約新台幣6萬元）賠償診所損失後，目前已遭當局驅逐出境。

與此同時，峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）14日表示，「我們對該名遊客的行為感到遺憾並予以譴責。他嚴重擾亂公共場所秩序，危及他人安全。峇里歡迎來自全球的旅客，不過皆須尊重當地法律、習俗與文化價值觀，不能容忍任何破壞公共秩序的行為。

當地報導指出，MM當地時間本月2日以落地簽方式入境印尼，簽證有效期至5月1日，尚不清楚其來自美國哪州。

Warga Negara AS di Bali Ngamuk di Ruang Rawat Klinik, Rusak Fasilitas Medis Sampai Pasien Ketakutan pic.twitter.com/nPHbT3enX2 — BACOT （@bacottetangga__） April 13, 2025

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