為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尹錫悅搬家秀 公款買的13萬元貓跳台和頂級檜木浴缸曝光

    南韓前總統尹錫悅。（美聯社）

    南韓前總統尹錫悅。（美聯社）

    2025/04/15 14:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅除了昨天（14日）就涉及內亂罪首度出庭成為焦點，其在罷免後搬離總統官邸的「搬家秀」也備受討論。有媒體拍到價值500萬韓元（約新台幣13萬元）的「貓跳台」和2000萬韓元（約新台幣50萬元）的檜木浴缸被裝入卡車，據稱這些極具私人性質的寵物設施和頂級衛浴設備均由公款購置，引發爭議。

    南韓《韓民族日報》報導，尹錫悅與夫人金建希此前被曝光，於2022年將總統官邸遷至首爾漢南洞時，使用國家預算購置了價值數百萬韓元的貓跳台。此外，新建浴室中還安裝了僅材料費就高達數千萬韓元的檜木浴缸。

    尹錫悅夫婦於今年4月11日下午，也就是他被罷免一周後，搬離總統官邸。在這場喧鬧的「搬家秀」中，有媒體拍到部分貓跳台被裝入卡車，運往尹錫悅夫婦位於瑞草區的私宅。據悉尹錫悅夫婦共飼養5隻貓和6隻狗。

    據報導，一名熟知2022年5月官邸施工情況的人士透露：「當時21Gram公司向行政安全部提交的合約明細中，包含一件價值500萬韓元的貓跳台，此次被拍到的極可能就是其中一部分。」21Gram是一家曾為金建希提供贊助的室內裝修公司，以非公開方式承攬總統官邸工程。

    另外，在官邸浴室內則安裝了頂級檜木浴缸。一名參與官邸擴建的企業人士表示，「這是一款「訂製浴缸」，最初尺寸非常大，後來雖有所縮小，但仍是普通浴缸（700mm×1500mm）約兩倍大小。」

    另一名熟悉工程內容的相關人士稱，「根據提交給行政安全部的合約，僅檜木浴缸的材料費就高達2000萬韓元。」

    由於總統室自有的預算無法承擔搬遷費用，因此大部分支出由行政安全部的預備金及轉用預算來彌補。國會行政安全委員會相關人士指出，「此前因預算不足而動用行政安全部預算已引發爭議，沒想到購置寵物遊樂設施的費用居然也來自公款。」

    報導指出，若尹錫悅夫婦將用預算購置的貓跳台私自拆卸並帶往瑞草區私宅，則可能構成挪用公款罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播