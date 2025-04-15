尹錫悅搬家秀 公款買的13萬元貓跳台和頂級檜木浴缸曝光

南韓前總統尹錫悅。（美聯社）

2025/04/15 14:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅除了昨天（14日）就涉及內亂罪首度出庭成為焦點，其在罷免後搬離總統官邸的「搬家秀」也備受討論。有媒體拍到價值500萬韓元（約新台幣13萬元）的「貓跳台」和2000萬韓元（約新台幣50萬元）的檜木浴缸被裝入卡車，據稱這些極具私人性質的寵物設施和頂級衛浴設備均由公款購置，引發爭議。

南韓《韓民族日報》報導，尹錫悅與夫人金建希此前被曝光，於2022年將總統官邸遷至首爾漢南洞時，使用國家預算購置了價值數百萬韓元的貓跳台。此外，新建浴室中還安裝了僅材料費就高達數千萬韓元的檜木浴缸。

尹錫悅夫婦於今年4月11日下午，也就是他被罷免一周後，搬離總統官邸。在這場喧鬧的「搬家秀」中，有媒體拍到部分貓跳台被裝入卡車，運往尹錫悅夫婦位於瑞草區的私宅。據悉尹錫悅夫婦共飼養5隻貓和6隻狗。

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據報導，一名熟知2022年5月官邸施工情況的人士透露：「當時21Gram公司向行政安全部提交的合約明細中，包含一件價值500萬韓元的貓跳台，此次被拍到的極可能就是其中一部分。」21Gram是一家曾為金建希提供贊助的室內裝修公司，以非公開方式承攬總統官邸工程。

另外，在官邸浴室內則安裝了頂級檜木浴缸。一名參與官邸擴建的企業人士表示，「這是一款「訂製浴缸」，最初尺寸非常大，後來雖有所縮小，但仍是普通浴缸（700mm×1500mm）約兩倍大小。」

另一名熟悉工程內容的相關人士稱，「根據提交給行政安全部的合約，僅檜木浴缸的材料費就高達2000萬韓元。」

由於總統室自有的預算無法承擔搬遷費用，因此大部分支出由行政安全部的預備金及轉用預算來彌補。國會行政安全委員會相關人士指出，「此前因預算不足而動用行政安全部預算已引發爭議，沒想到購置寵物遊樂設施的費用居然也來自公款。」

報導指出，若尹錫悅夫婦將用預算購置的貓跳台私自拆卸並帶往瑞草區私宅，則可能構成挪用公款罪。

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