發言人涉當中國間諜遭瑞典逮捕 世界維吾爾大會火速撤職

瑞典當局日前逮捕世界維吾爾代表大會（簡稱世維會，WUC）發言人熱西提，指控他涉嫌替中國政府從事間諜活動並收集情報。（圖翻攝自X/@xczyuan）

2025/04/15 13:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典當局日前逮捕世界維吾爾代表大會（簡稱世維會，WUC）發言人熱西提（Dilshat Reshit），指控他涉嫌替中國政府從事間諜活動並收集情報。該組織在得知消息後，立即召開緊急會議並決議撤銷其所有職務。

綜合外媒報導，瑞典檢察官隆德奎斯特（Mats Ljungqvist）表示，熱西提在首都斯德哥爾摩遭到拘捕，他被控非法收集在瑞典維吾爾族社群的相關情報，並將資料提供給中國情報機構。世維會確認，一份法院文件證實被拘留者的身份即為熱西提。據世維會表示，熱西提自2004年起擔任該組織的中文發言人，長達20年之久。

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世維會在聲明中指出，「儘管做出這樣的決定極為困難，但為了保護全球維吾爾僑民社群免於外國勢力的威脅，這是必要的措施。」該組織表示，他們長期以來不斷警告中國間諜網絡針對流亡維吾爾人進行滲透與干擾，並對此事表達深切關注。

聲明指出，「近期多國及西方議會的逮捕事件，顯示中國的間諜活動日益猖獗，其滲透性與影響力正持續擴張。」

對於熱西提間諜案，中國駐瑞典大使館透過電子郵件回覆路透表示對案件「不了解」，並拒絕進一步評論。中國政府一貫否認國際社會對其在新疆迫害維吾爾族的指控，稱相關說法「毫無根據」。然而，聯合國在2022年的報告中曾指出，中國對新疆維吾爾及其他穆斯林群體的「任意與歧視性拘留」，可能已構成危害人類罪。

世維會進一步指出，近年來多項調查揭露中國在歐洲各地設立非官方「警察局」，用於監視、恐嚇並噤聲包括維吾爾族、藏族及香港民主運動人士在內的中國僑民。該組織呼籲國際社會加強合作，促請各國政府強化反情報機構與維吾爾組織的協調聯繫，共同維護僑民社群的安全。

聲明最後強調，世維會已啟動「內部反情報措施」，包括對代表與執行委員會候選人進行審查，但坦言受限於資金與組織架構，難以全面對抗中國規模龐大、組織嚴密的跨國打壓行動。世維會警告，中國政府對異議聲音的海外壓制，不僅危及維吾爾僑民的安全與團結，也直接威脅到接待國的主權、公共秩序與國家安全。

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