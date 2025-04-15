做做樣子？中國公安局懸賞通緝3美國特工 網疑少了1重點

美中持續角力，雙方在網路安全、輿論等多領域展開長期消耗。（路透社）

2025/04/15 12:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國哈爾濱公安局今天（15日）發布消息，懸賞通緝3名隸屬於美國國家安全局（NSA）的特工。稱這3人在今年「2025年哈爾濱第9屆亞冬會」期間，針對賽事資訊系統等發動網路攻擊。不過，公告未說明懸賞金額等相關資訊，引發網友質疑。

哈爾濱公安局在微博「平安哈爾濱」發通告稱，亞冬會期間，賽事資訊系統及黑龍江省內關鍵資訊基礎設施遭境外網路攻擊，經查是由美國國家安全局特定入侵行動辦公室（TAO）3名特工涉入。

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通告稱，這3名特工是威爾遜（Katheryn A. Wilson）、思內爾（Robert J. Snelling）、約翰遜（Stephen W. Johnson）。

通告又指，這3人曾多次在網路攻擊中國關鍵資訊基礎設施，「並參與對華為公司等企業的網路攻擊活動」。

通告呼籲民眾發現有關人員線索可立即舉報，並將給予「一定金額的獎勵」。不過，通告並未公布3名「美國特工」的照片，也未說明懸賞金額等相關內容，有網友質疑「這是為完成KPI（關鍵績效指標）發的通緝令？」「公布具體金額吸引力更大」。

中國哈爾濱市公安局14日「懸賞通緝」3名美國特工，但未公開照片與賞金。（擷取自微博）

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