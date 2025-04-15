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    中國通貨緊縮危機 網紅呼籲民眾謹慎消費遭封殺

    中國在通貨緊縮危機下催促民眾多加消費，有網紅呼籲大家謹慎花錢遭到封殺。（歐新社）

    中國在通貨緊縮危機下催促民眾多加消費，有網紅呼籲大家謹慎花錢遭到封殺。（歐新社）

    2025/04/15 11:18

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國面臨通貨緊縮危機，各處都可以看到催促民眾多多消費的訊息，政府也推出了各種國家補助，包括買家電、手機、賣舊車換新能源車都有補貼，就是要讓民眾從口袋裡掏錢出來，有網紅近來對此呼籲大家最好還是謹慎消費，但已在多個影音平台遭到封殺。

    中國1名經常分享職場時事的網紅指出，現在有很多詞語已經被當局禁用了，包括「極致低消費」等有關如何減少消費的關鍵字。網紅說，中國顯然已進入通貨緊縮的時代，面臨著人人存錢不花錢、企業賣不掉商品最終倒閉的危機。

    網紅表示，政府對此感到相當緊張，因此希望民眾「提前消費」、「透支消費」、「貸款消費」，但他建議大家最好還是管好自己的錢包，在消費上量力而行就好，尤其是目前還面臨了美國的關稅戰、貿易戰。

    網紅透露，他的這段影片在多個影音平台都是直接被下架的，不少網友感嘆這就是「常態性封口」，還有人透露現在的中國主流媒體，都是在鼓吹年輕人不用低消費，至於自己之前在網路上所收藏的各種省錢攻略影片，現在回去一翻竟然全都被刪除了。

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