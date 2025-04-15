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    美移民錯遣惹風波 薩爾瓦多總統嗆：要我們送人回美國「荒謬至極」

    美國政府承認，曾「因行政錯誤」將一名受法院保護令庇護的男子遣返至薩爾瓦多，儘管美國最高法院已裁定應協助其返回美國，但薩爾瓦多總統布格磊（左）近日明確拒絕遣返該名男子。（彭博）

    美國政府承認，曾「因行政錯誤」將一名受法院保護令庇護的男子遣返至薩爾瓦多，儘管美國最高法院已裁定應協助其返回美國，但薩爾瓦多總統布格磊（左）近日明確拒絕遣返該名男子。（彭博）

    2025/04/15 11:34

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府承認，曾「因行政錯誤」將一名受法院保護令庇護的男子遣返至薩爾瓦多，儘管美國最高法院已裁定應協助其返回美國，但薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）近日明確拒絕遣返該名男子。

    綜合外媒報導，該男子為馬里蘭州居民賈西亞（Kilmar Abrego Garcia），2019年在馬里蘭州一間家得寶門市外被警方拘留，隨後捲入移民程序。美國官員根據他穿著芝加哥公牛隊服飾，以及一名線人的說法，指控他為紐約MS-13幫派成員。儘管移民法官裁定他須遣返，但同時考量他若返回薩爾瓦多恐遭當地幫派迫害，因此下令禁止將他遞解出境。

    儘管有「暫緩遞解令」保護，美國移民與海關執法局（ICE）仍將賈西亞遣返，並在後續法院文件中承認此舉為「行政錯誤」。美國最高法院隨後一致裁定該次遣返行為違法，並要求川普政府協助將賈西亞自薩爾瓦多拘留中釋放，並確保其案件獲得合法審理。

    雖然有最高法院裁決，川普政府對此事仍態度消極。在與布格磊於白宮會晤期間，川普聽取幕僚對法院命令的「非常規解讀」。白宮顧問米勒（Stephen Miller）聲稱，最高法院的命令僅表示「若薩爾瓦多主動釋放此人並遣返美國，美方可再次執行驅逐」，甚至暗示若美方自行將其帶回，恐被視為「綁架行為」。

    司法部長邦迪（Pam Bondi）也表示，法院命令僅要求在賈西亞於薩爾瓦多被釋放的前提下，美國應提供交通協助將其送回。國務卿魯比歐（Marco Rubio）則強調，外交政策屬於總統職權範疇，法院無權干涉，並稱遣返薩爾瓦多公民回原籍國是「理所當然」。

    面對外界質疑，布格磊總統堅決表態拒絕配合，稱薩爾瓦多無力將賈西亞送回美國，並斥責該要求「荒謬至極」，否認任何走私「恐怖分子」進入美國的指控。

    儘管美方聲稱無權將賈西亞帶回，但實際上美國政府目前正支付費用，將被驅逐者安置在薩爾瓦多惡名昭彰的CECOT監獄，此舉進一步削弱了美國在該案中的法律與外交立場。

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