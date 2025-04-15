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    哈佛大學拒改革 川普狠凍714億元聯邦經費

    美國哈佛大學拒絕川普政府提出的一連串改革要求，白宮隨後凍結該校22億美元聯邦經費。（法新社資料照）

    美國哈佛大學拒絕川普政府提出的一連串改革要求，白宮隨後凍結該校22億美元聯邦經費。（法新社資料照）

    2025/04/15 13:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學（Harvard University）14日拒絕了川普（Donald Trump）政府提出的一系列改革要求，僅數小時後，便被凍結了22億美元（約新台幣714億元）的聯邦資金，引發關注。

    綜合媒體報導，哈佛大學4月11日收到打擊校園反猶太主義為名的清單，要求該校改革治理、招聘和招生程序；清單也要求哈佛大學關閉多元化辦公室，並與移民當局合作對國際學生展開審查。

    對此，哈佛大學校長賈柏（Alan Garber）在寫給學生和教職員工的公開信中誓言對抗政府，批評清單是政府試圖插手大學事務的手段，強調校方不會「就其獨立性或憲法權利進行談判」。

    川普的「打擊反猶太主義聯合工作小組」（Task Force to Combat Anti-Semitism）隨即於14日晚間發表聲明，宣布暫停22億美元的多年期撥款，並凍結6000萬美元的政府合約。

    聲明稱，「哈佛大學今天（14日）的聲明，強化了我國最負盛名的大學和學院普遍存在令人不安的特權心態，即聯邦投資並沒有附帶維護公民權利法律的責任。」

    聲明抨擊，「近年困擾校園的學習中斷令人無法接受。對猶太學生的騷擾令人無法容忍。如果菁英大學希望繼續獲得納稅人的支持，就應該認真看待這個問題，並致力做出有意義的改變。」

    遭川普政府強硬回應後，哈佛大學官員接受美國網媒AXIOS電訪並發表評論，引用了賈柏公開信的一段話，「政府現在退出這些合作關係，不僅危及數百萬人的健康和福祉，還危害了國家的經濟安全和活力」。

    去年，全美各地校園爆發了學生抗議以色列在加薩發動戰爭的活動，部分抗議甚至與警察、支持以色列人士發生暴力衝突。美國教育部今年3月宣布，已對60所學院和大學就涉嫌「反猶太騷擾和歧視」展開調查。

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