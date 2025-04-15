赴韓旅遊注意！南韓當局禁旅客攜帶日本止痛藥「EVE」

南韓關稅廳自本月初開始禁止從日本攜帶知名止痛藥「EVE」入境，原因是該藥品含有被列為管制藥物的成分。（圖擷自Eve官網）

2025/04/15 11:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕注意！南韓關稅廳自本月初開始禁止從日本攜帶知名止痛藥「EVE」入境，原因是該藥品含有被列為管制藥物的成分，台灣民眾若有計畫前往南韓旅遊須多加留意。

綜合《朝鮮日報》等韓媒報導，南韓一名網友於知名論壇「Naver」發文標題為「不要購買EVE」，內容提到原PO在日本大型連鎖店購買EVE止痛藥，入境南韓遭海關攔查，「我被告知這是一種含有抗精神病成分的藥物，被要求寫一份聲明並退回海關」、「Eve Quick、Mild Eve A、Eve A 」等其他藥品也同樣被禁止攜帶入境，且違規紀錄將被登記。

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根據關稅廳表示，自4月起主要成分含有「Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿）成分的日本知名「EVE」系列止痛藥被列為違禁品。該成分具有鎮靜、催眠效果，對中樞神經有影響，具有很高依賴性和中毒性，因此被《麻醉品管制法施行令》指定為抗精神病藥物。

關稅廳提醒，「若攜帶含有有害成分的藥品入境，將不得通關，違禁品將被退回或銷毀，請旅客事前務必確認相關規定。」據悉，關稅廳上月曾表示，將嚴厲打擊非法藥物進口到國內，包括含有麻醉成分的感冒藥、安眠藥和減肥藥。

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