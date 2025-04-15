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    突遇5.2強震 美加州動物園大象圍圈護小象

    一群大象在地震發生後，隨即圍成圈保護兩頭幼年大象。（美聯社）

    一群大象在地震發生後，隨即圍成圈保護兩頭幼年大象。（美聯社）

    2025/04/15 09:47

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖地牙哥郡（San Diego County）14日發生規模5.2淺層地震，從聖地牙哥到洛杉磯都能感受到明顯搖晃。而在地震發生後，聖地牙哥野生動物園的園區內拍攝到特殊一幕，一群大象在地震發生後，隨即圍成圈保護兩頭幼年大象，讓許多網友直呼十分暖心。

    根據《美聯社》報導，當規模5.2地震發生時，動物園監視器鏡頭有明顯搖晃感，3頭較為年長的非洲象在地震來襲時先是往不同方向奔跑，後來3頭大象圍在2頭小象周邊，防止小象受到傷害。即使在地震平息後，象群仍圍成圓陣保護小象。

    聖地牙哥動物園哺乳類動物館長歐布萊特（Mindy Albright）表示：「一旦他們圍成圓圈後，有點像是僵在那裡，藉此蒐集關於周邊危險事物的資訊。」大象是擁有高度智慧、具有社會性的動物，能透過腳掌感知「聲音」，當他們感受到威脅時，象群會聚集為「警戒圈」狀態，年幼的大象在中間，成年大象站在外圍，藉此保護整個族群。

    歐布萊特坦言：「看著大象們保護自己的孩子，也是每個父母都會做的事，實在是太好了。」而象群除了在規模5.2強震當下聚集，1小時後的餘震發生時，象群也再度短暫圍成「警戒圈」，確保各自安全後才散開。

    聖地牙哥動物園在社群媒體「X」貼出地震當下的象群影片，許多網友備感溫馨，紛紛留言：「這是我今天看過最暖心的事。」、「找個時間來看看這些大象嗎？」、「大象真的是很神奇的生物。」、「大象非常聰明！」

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