突遇5.2強震 美加州動物園大象圍圈護小象

2025/04/15

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州聖地牙哥郡(San Diego County)14日發生規模5.2淺層地震,從聖地牙哥到洛杉磯都能感受到明顯搖晃。而在地震發生後,聖地牙哥野生動物園的園區內拍攝到特殊一幕,一群大象在地震發生後,隨即圍成圈保護兩頭幼年大象,讓許多網友直呼十分暖心。

根據《美聯社》報導,當規模5.2地震發生時,動物園監視器鏡頭有明顯搖晃感,3頭較為年長的非洲象在地震來襲時先是往不同方向奔跑,後來3頭大象圍在2頭小象周邊,防止小象受到傷害。即使在地震平息後,象群仍圍成圓陣保護小象。

聖地牙哥動物園哺乳類動物館長歐布萊特(Mindy Albright)表示:「一旦他們圍成圓圈後,有點像是僵在那裡,藉此蒐集關於周邊危險事物的資訊。」大象是擁有高度智慧、具有社會性的動物,能透過腳掌感知「聲音」,當他們感受到威脅時,象群會聚集為「警戒圈」狀態,年幼的大象在中間,成年大象站在外圍,藉此保護整個族群。

歐布萊特坦言:「看著大象們保護自己的孩子,也是每個父母都會做的事,實在是太好了。」而象群除了在規模5.2強震當下聚集,1小時後的餘震發生時,象群也再度短暫圍成「警戒圈」,確保各自安全後才散開。

聖地牙哥動物園在社群媒體「X」貼出地震當下的象群影片,許多網友備感溫馨,紛紛留言:「這是我今天看過最暖心的事。」、「找個時間來看看這些大象嗎?」、「大象真的是很神奇的生物。」、「大象非常聰明!」

Stronger together ????



Elephants have the unique ability to feel sounds through their feet and formed an "alert circle" during the 5.2 magnitude earthquake that shook Southern California this morning. This behavior is a natural response to perceived threats to protect the herd. pic.twitter.com/LqavOKHt6k