銀河系中心現「太空龍捲風」 科學家揭秘神秘細絲結構

ALMA觀測發現銀河系中心的細絲狀結構，揭示黑洞周圍衝擊波驅動的物質循環；藝術概念圖。（圖取自SciTechDaily.com）

2025/04/15 09:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，天文學家利用智利阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）觀測銀河系中心，發現前所未見的細絲狀結構，可能揭開銀心物質循環的新篇章。

環繞銀河系中央超大質量黑洞的「銀心分子區」（Central Molecular Zone, CMZ）充滿動盪的塵埃與氣體，強烈衝擊波不斷攪動此處。科學家長期觀察到氣體分子持續經歷形成與破壞的循環，但背後機制始終未明。一氧化矽（SiO）因能標示衝擊波存在，成為研究此區域的重要線索。

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上海交通大學楊凱教授領導的國際團隊利用ALMA高解析度設備，繪製銀心分子雲譜線時，意外發現僅0.01秒差距的細絲狀結構。這些細絲遠離已知恆星形成區，性質與任何已知天體迥異。

這些「細絲狀結構」（slim filaments）在觀測一氧化矽及其他八種分子輻射時顯現。它們擁有連貫的視線速度，但不符合典型氣體外流特徵，也異於已知的緻密氣體絲。更奇特的是，它們與塵埃輻射無關，且不處於流體靜力平衡狀態。

上海天文台研究教授陸星將其比喻為「太空龍捲風」——猛烈氣流雖短暫，卻能有效將物質散佈至周圍。他認為這些細絲在銀心物質循環中扮演關鍵角色，如宇宙引擎的隱秘部件。

楊凱團隊認為衝擊波是這些細絲最合理的成因解釋。證據包括：ALMA觀測到SiO 5-4轉動躍遷，此現象僅在特定衝擊區可見；甲醇（CH3OH）邁射與複雜有機分子的豐富存在也支持這推論。

上海交通大學張一宸教授強調，ALMA的優異性能讓團隊得以確認這些細絲的分子輻射與塵埃無關，突破以往尺度限制，精細描繪衝擊波作用界面。

研究暗示一種物質循環模式：衝擊波生成細絲，將一氧化矽、甲醇（CH3OH）、乙腈（CH3CN）、氰基乙炔（HC3N）等分子釋入星際介質；細絲消散後補充CMZ中的物質；最終，這些分子凍結於塵埃顆粒，達到耗盡與補充的平衡。若細絲遍布CMZ，此循環或能長期維持。

楊凱表示，團隊計劃未來透過ALMA進行更廣泛觀測，涵蓋多種SiO躍遷與CMZ普查，並結合數值模擬，解開這些細絲的起源之謎。

研究成果已發表在《天文學與天文物理學》（Astronomy & Astrophysics）。

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