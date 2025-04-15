越共總書記蘇林見習近平 籲科技與關鍵技術領域合作

中共總書記習近平（前排左）訪越南，14日會見越共總書記蘇林（前排右）。（路透）

2025/04/15 08:05

〔中央社〕越共總書記蘇林14日向中共總書記習近平重申，發展對中關係一直是越南對外政策的頭等優先。蘇林並建議，推動數位轉型、科技合作成為越中關係新亮點，加強關鍵技術領域合作。

中共總書記、中國國家主席習近平14日到訪越南首都河內市，並在當天下午與蘇林（To Lam）會談。越通社報導，蘇林強調，越南黨和國家一直將發展對中關係視為越南整體對外政策中的客觀要求、戰略選擇和頭等優先。

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越通社報導，雙方一致同意維持經常性的高層交流，將外交部、國防部、公安部的戰略對話機制提升至部長級，成立兩國政府間的鐵路合作委員會促進鐵路領域合作；多邊協調更為緊密，妥善控制與解決分歧。

蘇林並提議，兩國維持常態性的戰略對話，加強兩黨在外交、國防、安全等重要領域的合作，促進戰略交通基礎建設連結、提供優惠貸款、技術轉移及人力資源培訓，確保老街-河內-海防鐵路計畫如期進行。

蘇林建議，雙方推動數位轉型、科技合作成為越中關係的新亮點，加強關鍵技術領域合作；促進貿易更加平衡與更高的投資品質，優先在越南展開大型、具代表性的計畫和工程，協助河內及各大城市解決空氣污染問題。

根據越通社，習近平說，選擇越南做為今年出訪的首站，充分體現中國黨和國家對中越關係的高度重視，以及兩國之間深厚的情感。

習近平表示，雙方應堅持深化戰略互信，提議深化「一帶一路」倡議與「兩廊一圈」對接合作；歡迎更多越南商品進入中國，鼓勵更多中國企業赴越投資；加強生產鏈和供應鏈合作，拓展5G、人工智慧、晶片等高新技術領域合作。

另據中國官媒新華社，蘇林還提到，「越方堅定奉行一個中國政策，支援中國實現統一大業，堅決反對任何『台獨』分裂行徑」；然而這些內容並未出現在越南官媒越通社的報導當中。

根據往例，習近平結束越南的訪問後，雙方將會發布聯合聲明，屆時對台灣議題的表述才會較為詳盡。蘇林去年8月出訪中國，雙方發布的聯合聲明中，越南對台灣議題的說法大幅向中共靠攏，幾乎等同中共對外宣傳的一個中國「三段論」。

會談結束後，蘇林與習近平共同觀看並聽取雙方簽署的45項合作協議介紹。

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