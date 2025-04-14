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    南華早報：巴拿馬運河2座港口 將由貝萊德掌控

    貝萊德及其子公司將以51％的持股比例，取得位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港與克里斯托巴港。（路透檔案照）

    貝萊德及其子公司將以51％的持股比例，取得位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港與克里斯托巴港。（路透檔案照）

    2025/04/14 23:58

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國投資管理公司貝萊德集團（BlackRock）正主導一個財團，計畫從香港富商李嘉誠旗下的長江和記實業公司收購43個港口，其中包括2座位於巴拿馬運河的戰略性港口。香港《南華早報》14日披露，貝萊德集團將掌控這2座巴拿馬港口，義大利富豪亞彭帝（Gianlugi Aponte）家族則將取得其餘港口的多數股權。

    知情人士透露，這個由貝萊德、其子公司「全球基礎建設夥伴公司」（Global Infrastructure Partners），以及亞彭帝家族旗下的「碼頭投資有限公司」（TiL）組成的財團，正以230億美元（約7462億台幣）收購這批長和資產，貝萊德將取得長和在2座巴拿馬港口中51％的股權。

    總部位於日內瓦的TiL則將持有其餘41個港口的多數股權，這些港口並非完全由長和全資擁有。長和實際上對這43個港口持有約80％的股權。

    總部設於香港的長和在交易完成後，可望獲得190億美元。然而，北京對出售巴拿馬運河2個港口的行動表示不滿，認為這將損害其國家利益。

    長和3月4日突然宣布出售其全部海外港口，但當時並未披露貝萊德—TiL財團的股權分配。分析家指出，即使港口的所有權被分割，北京對這項交易的反對態度也不會改變，因為這些戰略資產不能落入可能受美國壓力影響的西方國家。

    巴拿馬運河的2座港口已成為華府與北京之間另一個摩擦點。美國總統川普多次表示，要從中國手中奪回對運河的控制權，北京則擴大對長和施壓，反對其將資產出售給美國實體。

    中國全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，無論是義大利還是其他任何西方國家掌控港口，北京都會反對，因為這些國家都可能在美國壓力下採取對中國貿易、航運和造船業不利的行動。

    消息人士指出，貝萊德及其子公司將以51％的持股比例，取得位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）與克里斯托巴港（Cristobal）。剩餘的49％股權將由TiL持有。

    亞彭帝家族旗下的「地中海航運公司」（MSC）持有TiL七成股份，貝萊德的全球基礎建設夥伴公司與新加坡政府主權基金GIC則持有其餘股份。消息人士指出，TiL是其餘41個港口的主導買家，並計畫取得控股權，「因此整體來看，貝萊德並非整個資產組合的多數持有人」。

    劉兆佳則說，北京考慮的是，是否有任何西方國家在取得港口控制權後，會受到美國壓力影響，對中國構成挑戰。他表示，目前義大利政府由右翼政黨主導，且被視為親美政權。義大利曾是7大工業國集團（G7）中唯一一個加入中國「一帶一路」倡議的國家，但在2023年正式退出。

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