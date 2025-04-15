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    中使館貼1張圖嗆美「落後」 上萬網友酸：自嗨程度教科書等級

    近日中國大使館透過臉書PO圖酸美國「落後」。（圖擷取自中國大使館臉書）

    近日中國大使館透過臉書PO圖酸美國「落後」。（圖擷取自中國大使館臉書）

    2025/04/15 01:01

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰急遽升溫，目前兩國對彼此分別加徵145%和125%的重稅，引發國際關注。中國大使館日前透過「牆外」社群PO圖酸美國「落後」，引來上萬名網友湧入嘲諷。

    美國總統川普對全球祭出對等關稅重拳，中國選擇與之硬幹，祭出相同稅率的報復性關稅，還嗆聲「奉陪到底」，兩大國對彼此的關稅越加越高，目前美國對中國商品加徵關稅升至125%，加上1月甫上任時宣布的20%，總稅率高達145%，而中國也回敬125%。

    中國大使館13日晚間突然在臉書PO出「中國VS美國」的對照圖，中國的部分可以看到該國自豪的高鐵系統，美國則是一輛破舊火車行駛在凹凸不平的軌道上，似乎暗示中國早已超越美國，美國現在已經「落後」。

    該貼文曝光後引來6萬多人關注、上萬人留言嘲諷，「中國還真的以為自己超英趕美了？」、「就算真的是這樣，我也寧願坐在美國破舊的火車上，也不要去搭完全沒有自由可言的中國」、「正常人選擇護照都會選美國的，沒有人要中國的護照」、「中共自嗨程度真的是教科書等級」。

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