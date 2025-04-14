川普邊境政策延燒學術界！澳洲學者懼赴美參加會議

川普政府的邊境管制政策已在澳洲學術界引發衝擊。示意圖。（美聯社）

2025/04/14 22:51

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普的邊境管控政策連帶衝擊學術界。《衛報》14日報導，澳洲學者因害怕入境美國時遭海關拘留，陸續取消赴美學術行程。

其中之一為澳洲研究生協會委員會官員、雪梨大學博士候選人史馬特（Gemma Lucy Smart）。原定受邀出席由「科學的社會學研究學會」（4S）九月在西雅圖舉辦的學術會議，卻在考量自己的身障和酷兒（Queer，泛指非異性戀和非二元性別認同者）身分後，擔心成為入境美國時遭拘留的理由，取捨之下放棄親自出席的機會。

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從事精神病學歷史研究的史馬特轉述4S說法，「我們不認為赴美旅行對所有人來說都是安全的，尤其是我們的跨性別和多元同僚」；4S在一月底更新的網路官方聲明中，提及美國的邊境管制情況「難以預測」，並在川普上任後隔日隨即宣布將會議形式改為現場與遠端混合進行。

先前已有報導指赴美旅客的裝置遭到搜查並被禁止入境，包括一名手機內存有批評川普訊息的法國科學家。

「澳洲高等教育聯盟」（NTEU）表示，已接受到許多關於美國政策改變導致學者取消行程的報告。澳洲學者不但取消美國重要會議行程，獎學金和資金也被撤銷。

聯盟全國主席巴恩斯（Alison Barnes）指出，成員對其工作和職涯造成的衝擊表達深切憂心，「學者正取消赴美行程，放棄價值連城的研究夥伴關係，還要應付突如其來的資金、合約終止問題」。

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