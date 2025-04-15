滿口「鬼子」！中國知名大胃王挑戰日本餐廳 超沒品行為曝光被罵爆！

大胃王博主「鄧炫瘋」到日本某間自助餐廳拍片，完全不顧其他人觀感橫掃檯面上的高級食物，一邊狼吞虎嚥一邊對著鏡頭說是在「教訓鬼子」。（圖翻攝自抖音）

2025/04/15 00:37

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕又有小粉紅在日本鬧事！一名中國知名抖音博主近日到日本某間自助餐廳拍片，完全不顧其他人觀感橫掃檯面上的高級食物，一邊狼吞虎嚥一邊對著鏡頭說是在「教訓鬼子」，過程還刻意帶風向稱日本人想把他們趕走，影片曝光後引發爭議，大批網友跳出來砲轟，「難怪大家都覺得中國人討厭！」

在抖音擁有超過430萬人訂閱的大胃王博主「鄧炫瘋」，近日上傳一部他到日本高級自助餐廳挑戰的影片。鄧炫瘋在影片一開始就表示，他為了「橫掃」日本自助餐廳，特地去健身了8小時，「目的就是盤爆鬼子海鮮自助，狠狠教他們做人！」

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片中可以看到，鄧炫瘋將自助吧台上所有的鮭魚生魚片、鮪魚上腹生魚片、和牛、帝王蟹腿等比較高級的食物一掃而空，邊夾食物還邊發出嘲諷滿點的笑聲，一旁有日本客人看到後議論紛紛，字幕故意打上「鬼子有意見了」，鄧炫瘋則無視他人眼光說「關我什麼事？」

此時有服務生看到鄧炫瘋拿了滿盤的食物，上前關心他是否吃得完，提醒不能浪費食物，沒想到字幕卻稱服務生「要趕我走？」：還有另外一幕服務生過來收盤子時看了一下他們，被刻意解讀「鬼子生氣了」，鄧炫瘋友人在一旁說「完了他瞪你了」，鄧炫瘋竟然還以中文嗆「你瞪什麼啊？」

除此之外，鄧炫瘋還問了服務生有沒有「幫烤服務」，服務生回答沒有後，鄧炫瘋卻稱「可惜了，折磨不了他，算他走運」。而鄧炫瘋在狼吞虎嚥的同時，不忘詆毀日本人，「鬼子不是很愛吃刺身嗎，教他們怎麼吃！」、「今天必須教他們怎麼做人！」

該影片隨即被分享到X平台上，鄧炫瘋在牆外經營的YT頻道也有上傳該片，但影片中字幕有打上「鬼子」的部分都被遮起來。大批牆外網友紛紛砲轟，「我以前很喜歡你，但你這次的視頻，真的是很失自己的人格跟水準」、「這是在告訴全世界中國人都那麼討厭嗎？」、「難怪大家都覺得中國人討厭！」、「看很多你的影片，為什麼到日本變得措詞特別激烈？不喜歡不要去不就好了，何必為了流量特別拿那種態度出來」、「一點水準都沒有，還為國爭光的心態去拍這支影片，我看完真覺得很可悲」、「自以為，教誰做什麼人？人家會怕嗎？丟人現眼！」

不只外網，抖音上也有不少中國網友都看不下去，「這就是大國素質」、「第一次見管吃日本飯叫抗日的」、「日本只會覺得咱中國人是不是平常沒東西吃」、「實屬沒水準還昭告天下啊」、「就是有這種人在給我們招黑」、「本來日本人對中國人的印象就不好了，塗鴉神社這些先不講，一來二去你這不是搞的在日本旅游的中國人或者在日本定居工作的中國人生活更加艱難嗎？」、「最起碼留點給別人，還真以為國爭光，真是丟臉丟到國外」。還有人指稱，其實鄧炫瘋吃得這間日本自助餐廳是位於東京的「銀座八芳」，老闆出身河南，「所以他其實狠狠搞得是自己人」。

鄧炫瘋將自助吧台的食物一掃而空，邊夾食物還邊發出嘲諷滿點的笑聲，一旁有日本客人看到後議論紛紛，字幕故意打上「鬼子有意見了」。（圖翻攝自抖音）

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