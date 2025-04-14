重新定義商業犯罪 川普政府放棄部分「白領犯罪執法」

川普放棄某些類型的白領犯罪執法，包括涉及外國賄賂、公共腐敗、洗錢和加密貨幣市場的案件，重新定義什麼樣的商業行為才構成犯罪。（法新社）

2025/04/14 20:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》13日指出，總統川普正放棄某些類型的白領犯罪執法，包括涉及外國賄賂、公共腐敗、洗錢和加密貨幣市場的案件，實際上正在重新定義什麼樣的商業行為才構成犯罪。全美各地的聯邦檢察官受訪表示，他們正在思考如何重新調整現有的案件和調查，以符合川普的優先事項。

川普2月間發布一道行政命令，暫停執行美國反賄賂的法律「海外反腐敗行為法」（Foreign Corrupt Practices Act），指這類訴訟針對美國企業在海外某些地區採取當地常見的行為進行懲罰，是在損害這些企業的競爭能力。這道命令可能顛覆數十起案件和調查，川普欽點的司法部長邦迪（Pam Bondi）已下令，聯邦檢察官應將審理反洗錢和逃避制裁案件的注意力，集中到販毒集團和國際犯罪組織上。

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在此情形下，檢察機構的偵辦方向逐漸浮現。例如，企業高階主管的不法行為若未導致明顯受害者，對其進行起訴就不合適；被告是因政治因素而成為起訴對象，或某些訴訟破壞企業競爭力和國家安全利益，也都可能脫離偵辦。司法部發言人強調，打擊複雜犯罪仍是首要任務，「我們的重點是確保美國市場和金融體系的完整性，打擊欺詐、浪費和濫用行為，並挽回受害者的損失」。

多起相關案件的辯護律師受到川普政策轉向的鼓舞，已敦促檢察官撤銷案件或調查。知情人士透露，去年美國大選期間率先預測川普當選的加密貨幣預測市場平台「Polymarket」，其執行長在選後曾遭聯邦調查局（FBI）調查，但律師正尋求結束相關調查。國防承包商波音公司也已尋求司法部同意，撤回與兩起「737MAX」客機致命墜機事件有關的擬議認罪；波音在此案中被要求聘請一名合規監控員，任期為三年。

總部位於瑞士的大宗商品交易商嘉能可（Glencore）在2022年承認海外賄賂和市場操縱控罪，但該公司也已獲得美國司法部支持，終止聘請兩名合規監控員，而本案已使該公司損失1.4億美元（約46億台幣）。嘉能可的部分主張是，它是美國鈷的重要供應商，而鈷是一種用於戰機、彈藥、無人機和電動車電池的稀土礦物。美國和中國企業正在爭奪鈷資源，川普也簽署一項行政命令，旨在使美國成為「非燃料礦物的主要生產國和加工國」。

全美各地聯邦檢察官表示，他們正在思考如何重新調整現有的案件和調查，以符合川普的優先事項。部分檢察官正考慮對邦迪認定需要關注的問題指派更多檢察官，例如政府被承包商詐欺的案件，同時也考慮投入更多資源打擊針對老年人的詐欺行為。不過，為捲入海外賄賂調查的客戶辯護是律師、鑑識會計師和文件保留公司利潤豐厚的業務。隨著川普政府執法方向轉變，相關行業開始憂心業務將大幅縮減。

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