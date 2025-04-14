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    性侵逾百女 美醫判賠518億

    醫師性侵百女案，歷時數十年，最終須賠償1.6億美元。（情境照）

    醫師性侵百女案，歷時數十年，最終須賠償1.6億美元。（情境照）

    2025/04/14 22:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州梅里克市（Merrick）前兒科醫師斯圖爾特·科珀曼（Stuart Copperman）被控在其位於自宅地下室的診所對超過百名女性進行性侵，案件歷時數十年，最終法院於近日裁定他需賠償1.6億美元（約新台幣518億元）給受害者。 ​

    綜合外媒報導，這些指控涉及的案件多數發生於1960至1990年代，當時科珀曼的診所主要接待兒童患者。​儘管多次有受害者向當地警方和醫療機構投訴，但當時未對其提出刑事指控。​2000年，科珀曼因六名受害者的指控而被吊銷醫師執照。​然而，直到2019年紐約州通過《兒童受害者法》（Child Victims Act），才為受害者提供了法律追訴的機會。​在法律的支持下，超過百名女性對科珀曼提起訴訟，要求賠償。​

    依據法院的裁定內容，賠償金額從50萬美元至3200萬美元不等，具體金額取決於受害者的案件情節。​其中，63歲的拉斯維加斯聖公會牧師黛比·羅德斯（Debbi Rhodes）獲得2500萬美元的賠償。​她表示，儘管無法改變過去，但法院的裁定讓她感受到被信任和支持，對她而言，這是重要的療傷過程。​

    目前，科珀曼已89歲，居住在佛羅里達州，​儘管法院已作出裁定，但由於科珀曼的年齡和財務狀況，受害者是否能實際獲得賠償仍存在不確定性。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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