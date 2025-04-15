英富商摩洛哥驟逝！小22歲網紅女友遭質疑 家屬：墓在哪？

家屬控網紅女友拒透露下葬地點，引發疑雲。（圖擷取自X@Ashraf__3）

2025/04/15 00:01

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名47歲的企業家麥肯納（Allen McKenna）2月間與年僅25歲的摩洛哥籍網紅女友馬伊妲（Majda Mjaoual）赴卡薩布蘭卡（Casablanca）度假時，突然在睡夢中驟逝，其女友宣稱死因為心臟病發，並在2日內火速下葬。然而，死者家屬至今無法取得死亡證明及墓地位置，質疑死因不單純，要求當局介入調查。

綜合英媒報導，麥肯納生前經營3間英國公司，包括一家啤酒廠。馬伊妲稱，事發當晚，她走進臥室發現他臉色發青、失去意識，儘管緊急求助，仍宣告不治。之後馬伊妲自行安排葬禮，並未知會麥肯納的家人埋葬地點，事後更匆匆返回英國處理遺產相關事宜，引發死者親屬不滿與懷疑。

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麥肯納的父親亞倫·摩爾黑德（Alan Moorhead）現居澳洲阿得雷德，他表示曾於2月22日接獲馬伊妲的視訊電話，螢幕中甚至可見兒子遺體，震驚之餘，多次要求對方提供死亡證明與驗屍報告，卻遭到完全拒絕。他悲痛地說：「她完全不回訊息、不接電話，我只想讓兒子回家，他值得更好的告別」。

與麥肯納交往7年的馬伊妲接受媒體訪問則稱，麥肯納生前罹患多項慢性疾病，包括腎臟病、高血壓與高膽固醇，也長期服用類固醇健身，並強調已向當地與英國當局報備處理過程，而麥肯納的父親知道所發生的一切事情，「如果他父親想知道什麼，可以聘請律師聯繫我」。

一名友人透露，麥肯納與馬伊妲交往後，皈依伊斯蘭教並舉行宗教婚禮，但他的父親並不認同，也因此亞倫·摩爾黑德與馬伊妲之間的關係並不佳。

英國外交部發言人告訴媒體，「一名英國男子在摩洛哥去世，我們正在為他的家人提供支持，並與當地政府保持聯繫。」據稱，北約克郡警察局、澳洲外交部和國際刑警組織也正在展開調查。

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