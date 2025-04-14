日本2國中生雨天操場練球「遭雷劈中」 1人今日恢復意識

日本奈良上周發生一起雷擊事故，2名國中生與其他隊友在下著雨的校園操場上練球，未料2人突然被落雷當場劈中，陷入重傷昏迷。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2025/04/14 18:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本奈良上周發生一起雷擊事故，2名國中生與其他隊友在下著雨的校園操場上練球，未料2人突然被落雷當場劈中，陷入重傷昏迷，被指導教師立即送往醫院急救。日媒指出，2名傷者經過多日治療後，今（14）日傳出其中1人已恢復意識，但另1人狀況並不樂亂，仍在加護病房繼續接受治療。

綜合日媒報導，事故發生在本月10日傍晚6點左右，當時奈良市帝塚山學園的足球隊，正在室外操場進行練習。根據警方調查，7名球隊指導老師向警方坦言，學生練習期間雨勢有逐漸變強的跡象，正當他們考慮是否中止練習時，天空突然發出一聲巨響，接著一道閃電劈落操場，造成6名學生因雷擊受傷送醫，其中2名國中生被雷劈中陷入昏迷。

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根據最新消息指出，昏迷的其中1名男學生已恢復意識，另1人仍在加護病房救治。

這起雷擊事故也引起各界輿論與關切，不少人質疑為何現場多數成年教師未察覺異常，提前避免讓學生遭遇危險。對此，校方先是指出，事故發生在「大雨開始後的第一道閃電」，因此認為這起事故「難以完全防範」；然而，奈良縣全境早就在10日上午起發布「雷電警報」，當地氣象局也呼籲民眾避免外出。

校方則表示，操場設有可容納約140人的屋頂看台，並配有2根避雷針，但由於雷擊來得突然，雨勢剛開始不久便發生閃電，因此沒有足夠時間讓學生撤離至安全處所。針對各界一連串的質疑，校方在12日召開正式記者會，強調會成立包含外部專家在內的調查委員會，來全面檢討應變流程與防雷設施，以避免類似事故再次發生。

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