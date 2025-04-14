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    蘇梅遇襲國殤期間 基輔3青年竟播俄國音樂、訕笑路人遭逮

    涉嫌在基輔街頭播放俄羅斯音樂挑釁的其中兩名青年（中，臉部經模糊處理），遭烏克蘭警方（左）與國家安全局（SBU）人員（右）逮捕。（圖取自自烏克蘭國家警察總局專頁）

    涉嫌在基輔街頭播放俄羅斯音樂挑釁的其中兩名青年（中，臉部經模糊處理），遭烏克蘭警方（左）與國家安全局（SBU）人員（右）逮捕。（圖取自自烏克蘭國家警察總局專頁）

    2025/04/14 17:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭首都基輔3名青年，在鄰近的蘇梅市（Sumy）甫遭飛彈襲擊釀成34人罹難的悲劇後，竟於街頭公開大聲播放俄國音樂並訕笑路人，引發眾怒，遭警方與烏克蘭國家安全局（SBU）逮捕並依行政法規處理。

    烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，基輔警方4月13日透過社群媒體監控，發現一段影片顯示一群年輕人當天在基輔市的波迪爾（Podil）區街頭，公然大聲播放俄國歌手的音樂。根據報導，當時正值蘇梅市遭俄軍飛彈攻擊造成嚴重傷亡之後，路過民眾上前勸阻，並提醒他們尊重罹難者，未料這群青年不僅置若罔聞，反倒將音樂聲量調得更大，甚至開始嘲弄、訕笑規勸的市民。

    警方與國安局迅速介入，查明了3名涉案青年的身份，分別是兩名17歲的基輔本地居民，以及一名20歲的基輔州（Kyiv Oblast）居民。3人向警方辯稱，他們是因為前一天飲用了由年長友人購買的酒精飲料，事發時處於酒醉狀態才做出脫序行為。

    執法人員已對這3名青年依《烏克蘭行政違法法典》第173條（輕微流氓行為）及第178條（在公共場所飲用酒精飲料及酒醉鬧事）製作了行政處分紀錄。此外，針對兩名未成年青年的家長，警方也以未善盡親子教育責任為由追究其行政責任。

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