中國駐日大使館突發通知：注意防範日本「南海海槽大地震」

中國駐日本大使館今（14）日上午突然發布最新通知，呼籲旅日僑胞防範南海海槽大地震災害，並慎重選擇購置房產。（圖擷取自「中華人民共和國駐日本國大使館」官網）

2025/04/14 17:05

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郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今年3月31日發布一項災害預測報告，指出日本「南海海槽」在今後30年內發生規模8至9地震的機率提高約82%，地震引發的海嘯恐造成近30萬人死亡，消息引起全球關注。對此，中國駐日本大使館今（14）日上午突然發布最新通知，呼籲旅日僑胞防範南海海槽大地震災害，並慎重選擇購置房產。

根據中國駐日本大使館官網的最新「重要通知」，內容指日本為地震多發國家，去年8月位於南海海槽西端的宮崎縣發生規模7.1地震，日本政府發布了「巨大地震提醒」。同時內文還引述日本政府上月發布的最新評估報告，稱地震可能波及西起沖繩、東至福島的廣大區域，導致29.8萬人死亡，造成1.8兆美元經濟損失。

對此，中國駐日本大使館提醒所有旅日的中國僑胞，應注意防範地震災害，包括切實增強防範意識，及時了解掌握地震自救知識。另外，內文還提及中國僑胞可向中國領事系統進行「海外公民登記」，以便災害發生時及時聯繫、獲得救助，「綜合考慮有關因素，建議穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產等。」

日本政府發布的最新災害預測報告，指出日本若發生「南海海槽大地震」，引發的海嘯恐造成近30萬人死亡。圖為311東日本大地震，宮城縣沿海城鎮遭海嘯摧毀的歷史畫面。（歐新社資料照）

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