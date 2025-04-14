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    尹錫悅內亂罪開審 否認指控辯「短暫戒嚴非內亂」

    南韓前總統尹錫悅（旗幟肖像）因內亂罪於14日首度出庭，圖為支持者聚集在首爾中央地方法院外路旁等候其車隊抵達，警方在現場維持秩序。（法新社）

    南韓前總統尹錫悅（旗幟肖像）因內亂罪於14日首度出庭，圖為支持者聚集在首爾中央地方法院外路旁等候其車隊抵達，警方在現場維持秩序。（法新社）

    2025/04/14 15:18

    〔記者陳成良／綜合報導〕法新社報導，南韓前總統尹錫悅因發布戒嚴令被控內亂罪，週一首度出庭受審，這位遭彈劾下台的領導人在法庭上否認相關指控，辯稱短暫戒嚴非內亂。

    尹錫悅本月稍早遭彈劾正式解除總統職務，主因是他在去年12月3日企圖發布戒嚴令以顛覆文人統治，甚至一度派遣武裝士兵進入國會。他今年一月成為南韓首位因本刑事案件遭逮捕的現任元首，但其後基於程序理由獲釋。

    根據現場共同採訪報導，尹錫悅週一上午現身首爾中央地方法院，法官要求他陳述姓名、出生日期等個人資料。

    尹錫悅因其未遂的戒嚴令宣告而被控犯下內亂罪，但他的法律團隊否認所有指控。曾任檢察官的尹錫悅更親自站上證人席為自己辯護。他向法院主張，將一場僅持續數小時、非暴力，且立即接受國會撤銷要求的事件「界定為內亂……在我看來於法無據。」

    據報導，尹錫悅要求在法庭螢幕上展示檢方的簡報內容，並逐點反駁了檢方的開庭陳述。檢方則指控尹錫悅「意圖顛覆憲政秩序而策劃煽動內亂」，並提出證據，包括他預先策劃戒嚴，以及部署軍隊至國會，並下達擊破窗戶、切斷電源等指令。

    法庭接下來將聽取檢方傳喚的兩名軍官作證，其中一名軍官聲稱曾接獲高層指揮官指示，要「將聚集在國會、要求解除戒嚴的議員拖出去」。當時，國會議員們不顧武裝士兵阻撓，翻越圍欄進入國會大廈，成功投票否決了尹錫悅的戒嚴令，迫使他在數小時內撤回命令。

    專家預期這場刑事審判將曠日廢時。律師閔敬植（Min Kyoung-sic，音譯）告訴法新社：「一審判決可能在八月左右做出，但此案涉及約七萬頁證據及眾多證人。因此若法院認為必要，審判可能會延長。」例如，前總統朴槿惠於2016年12月遭彈劾，但直到2021年1月，最高法院才對她的親信干政與貪腐案做出最終判決。

    若尹錫悅最終被判有罪，他將成為繼兩名涉及1979年政變的軍事領導人全斗煥及盧泰愚之後，第三位被判犯下內亂罪的南韓總統。閔敬植指出：「法律專家表示，過去政變的判例可能適用於當前案件，因為同樣涉及動用軍隊的強制部署。」

    依據南韓法律，內亂罪最高可判處無期徒刑，甚至死刑。然而，由於南韓自1997年以來已實質上暫停執行死刑，因此判處死刑並執行的可能性極低。

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