赴日注意！日本壽司郎宣布︰全國門市5/13~5/14統一放假
日本知名連鎖壽司「壽司郎」（スシロー）。（資料照，路透）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本知名連鎖壽司「壽司郎」（スシロー）近來宣布，全日本壽司郎651間門市，將在今年5月13日至14日，給員工統一放假2天。壽司郎透露，這項假期政策自2019年開始實施，因獲得員工與他們的家屬熱烈迴響，於是繼續在每年5月實施此政策；另外，壽司郎的放假政策也在網上引發熱烈討論。
綜合日媒報導，根據壽司郎在本月12日發布的最新公告，除了「未來型世博店」、「壽司郎To Go」、「京樽・壽司郎」，以及正在進行裝修工程的「佐久平店」、「外環八尾店」與「浦添バークレーズコート」，日本全國651間壽司郎門市，統一在5月13日至14日放假，「造成各位的不便，我們深表歉意，也感謝各位諒解。」
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壽司郎指出，這項政策最初是考量到，給員工創造有更好、更舒適的工作環境，第一年（2019）實施後，獲得門市員工與家屬們大力支持，讓公司決定繼續實行，至今已來到第7年。另外，壽司郎官方社群平台「X」（原推特）今（14）日發文稱，「希望有一天，週休7日」，吸引大批網友關注，更紛紛留言表示羨慕。
【一斉休業日のお知らせ】— スシロー （@akindosushiroco） April 12, 2025
いつもスシローをご利用いただき誠にありがとうございます。
5/13（火）・14（水）の2日間、一斉休業とさせていただきます。
お客様には、大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
■詳しくはこちら ▶ https://t.co/usIavkSMFB pic.twitter.com/8CYl88Ookh
いつか必ず、— スシロー （@akindosushiroco） April 13, 2025
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【発表】スシロー、5月13・14日を一斉休業へ 「働きやすい環境づくり」の一環https://t.co/gaORXjoUCP— ライブドアニュース （@livedoornews） April 14, 2025
「2019年から実施しており、社員や従業員、そのご家族からの高い反響を受け7年目となる本年も継続して実施します」と説明。「何卒ご理解をいただきますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。 pic.twitter.com/2Vjr9UXu9k
スシロー、5/13（火）14（水）一斉休業へ— ORICON NEWS（オリコンニュース） （@oricon） April 14, 2025
「働きやすい環境づくり」7年目
スタッフ＆その家族から反響https://t.co/YRKOaWdeoW#スシロー pic.twitter.com/tkz1IVbxLN
全日本壽司郎651間門市，將在今年5月13日至14日，給員工統一放假2天。（圖擷取自@akindosushiroco 社群平台「X」）