尹錫悅彈劾效應延燒！南韓公布大選最新民調 李在明遙遙領先

南韓總統大選氣氛逐漸升溫，根據民調機構Realmeter最新公布的調查結果，最大在野黨共同民主黨前代表李在明，在下屆總統候選人適合度評比中，以48.8%的高支持率遙遙領先對手。（歐新社）

2025/04/14 15:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選氣氛逐漸升溫，根據民調機構Realmeter最新公布的調查結果，最大在野黨共同民主黨前代表李在明，在下屆總統候選人適合度評比中，以48.8%的高支持率遙遙領先對手，與其他保守派潛在人選間拉開顯著差距，同時有近六成民眾希望實現政權更迭。

據韓聯社報導，此次調查於5月9日至11日進行，針對全國18歲以上1506名選民進行電話訪問。在支持度排行中，前勞動部部長金文洙雖居第二，僅獲10.9%，較上次調查大幅滑落5.4個百分點；初次被納入選項的現任國務總理韓德洙則以8.6%位居第三，國民力量前黨魁韓東勳拿下6.2%，排名第四，而已明確表示不參加初選的首爾市長吳世勳僅獲2.6%，其餘潛在候選人皆未突破6%支持率。

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政黨支持度方面，民主黨同樣以46.7%的支持率大幅領先執政黨國民力量的33.1%，雙方差距達13.6個百分點，且這一優勢已連續三週超出誤差範圍。分析指出，前總統尹錫悅遭遇彈劾後引發政治不穩，加上美國關稅政策導致的經濟壓力，可能是保守陣營民意持續下滑的主因。

調查也顯示，南韓社會正醞釀強烈的政權更迭期待。58.7%的受訪者表態希望政權交替，僅有35.3%支持維持現狀，兩者差距高達23.4個百分點。尤其中間選民更表現出明確傾向，有65.8%支持政黨輪替，對執政黨而言是一大警訊。

在假設性的一對一對決中，李在明對上泛保守陣營主要五位人選皆取得壓倒性領先，領先幅度介於26至35個百分點。其中與韓德洙的對戰結果為54.2%對27.6%，為目前最接近的一組對決。

從地域分析來看，除了保守派大本營大邱與慶尚北道外，全國多數地區選民皆支持政權更迭。即便在釜山、蔚山與慶尚南道等傳統保守地區，也有超過五成民眾傾向更換執政黨。

在支持度排行中，前勞動部部長金文洙雖居第二，僅獲10.9%，較上次調查大幅滑落5.4個百分點。（歐新社）

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