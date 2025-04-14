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    乘客崩潰！達美航空2架班機躲避惡劣天氣 297人在停機坪上過夜

    達美航空2架從墨西哥飛回美國的航班，為了躲避惡劣天氣轉降至沒有海關的機場，導致297名乘客在停機坪上過夜。達美航空客機示意圖。（法新社）

    達美航空2架從墨西哥飛回美國的航班，為了躲避惡劣天氣轉降至沒有海關的機場，導致297名乘客在停機坪上過夜。達美航空客機示意圖。（法新社）

    2025/04/14 14:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕達美航空2架從墨西哥飛回美國喬治亞州亞特蘭大的航班，10日為了躲避惡劣天氣轉降至阿拉巴馬州蒙哥馬利地方機場，由於該處沒有海關設施，導致297名乘客被迫在停機坪上過夜，連想下飛機都沒辦法。

    《福斯新聞》報導，達美航空從卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）起飛的1828航班、從墨西哥城出發的599航班，都在10日晚間9時30分許降落在蒙哥馬利地方機場，隨即陷入停機坪噩夢。

    據了解，乘客們一直困在機上直到11日清晨5時30分許，才有美國海關及邊境保衛局（CBP）的人員趕來處理，讓他們得以走下飛機呼吸新鮮空氣，最後在當天中午飛抵原目的地亞特蘭大。

    達美航空發言人表示，附近設有海關可以入境的機場，當時也受到天氣影響不適合降落，不過，發言人坦言公司沒有履行對旅客所承諾的服務和關懷，因此將向所有乘客全額退款，公司方面也會檢討此次的處理缺失，希望未來避免出現類似狀況。

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