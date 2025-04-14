抓捕爛尾樓抗爭民眾 中國警察出動大量布條遮擋 網譏遮羞布
中國爛尾樓問題頻傳，受害者不計其數，近日網路上更流傳，有受害業主維權抗爭卻遭到鎮壓，過程中警方還出動大量布條「遮擋」抓捕行動，引發網友批評。（圖擷自threads）
劉家凱／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國爛尾樓問題頻傳，受害者不計其數，近日網路上更流傳，有受害業主維權抗爭卻遭到鎮壓，過程中警方還出動大量布條「遮擋」抓捕行動，引發網友批評，並諷刺「好具體的遮羞布」。
在X（前身為推特）及threads等社群平台上，近日有網友分享影片，指11日時在江蘇省無錫市的紅豆財富廣場有民眾聚集抗議，據指這些人是江陰紅豆香江華府的業主，由於樓盤爛尾，相關業主在近期已發起多次維權行動。
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透過影片可看到，現場也出現大批警力進行鎮壓，且許多人員舉出大塊的藍色布條，上頭還寫著「警察執法」、「禁止靠近」，在將抗爭民眾架離現場的同時，這些「遮羞布」也亦步亦趨的隨行在旁，引發網路議論。
對此網友也紛紛留言議論「這就是傳說中的遮羞布？」、「好具體的遮羞布」、「中共國不只有遮羞布，還有各種遮羞牆 」、「原來牠們也怕人家攝影學聰明直接布遮，然後把人扛走，看來被抓的人器官要分離了」、「很多地方都有人在抗議，經濟爛開始影響到很多老百姓的民生問題」、「有夠可憐，連這種畫面都需要出動大量警力遮擋，這種連基本人權和言論自由都沒有的國家，藍白卻很愛...」。
4月11日，在江苏无锡红豆财富广场维权的江阴红豆香江华府业主遭到警察镇压，多人被抓捕。由于楼盘烂尾，香江华府在近期发起了多次维权行动。 pic.twitter.com/h7k6CvTZ8U— 昨天 （@YesterdayBigcat） April 13, 2025
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中國爛尾樓問題頻傳，受害者不計其數，近日網路上更流傳，有受害業主維權抗爭卻遭到鎮壓，過程中警方還出動大量布條「遮擋」抓捕行動，引發網友批評。（圖擷自threads）