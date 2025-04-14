抓捕爛尾樓抗爭民眾 中國警察出動大量布條遮擋 網譏遮羞布

中國爛尾樓問題頻傳，受害者不計其數，近日網路上更流傳，有受害業主維權抗爭卻遭到鎮壓，過程中警方還出動大量布條「遮擋」抓捕行動，引發網友批評。（圖擷自threads）

2025/04/14 15:02

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國爛尾樓問題頻傳，受害者不計其數，近日網路上更流傳，有受害業主維權抗爭卻遭到鎮壓，過程中警方還出動大量布條「遮擋」抓捕行動，引發網友批評，並諷刺「好具體的遮羞布」。

在X（前身為推特）及threads等社群平台上，近日有網友分享影片，指11日時在江蘇省無錫市的紅豆財富廣場有民眾聚集抗議，據指這些人是江陰紅豆香江華府的業主，由於樓盤爛尾，相關業主在近期已發起多次維權行動。

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透過影片可看到，現場也出現大批警力進行鎮壓，且許多人員舉出大塊的藍色布條，上頭還寫著「警察執法」、「禁止靠近」，在將抗爭民眾架離現場的同時，這些「遮羞布」也亦步亦趨的隨行在旁，引發網路議論。

對此網友也紛紛留言議論「這就是傳說中的遮羞布？」、「好具體的遮羞布」、「中共國不只有遮羞布，還有各種遮羞牆 」、「原來牠們也怕人家攝影學聰明直接布遮，然後把人扛走，看來被抓的人器官要分離了」、「很多地方都有人在抗議，經濟爛開始影響到很多老百姓的民生問題」、「有夠可憐，連這種畫面都需要出動大量警力遮擋，這種連基本人權和言論自由都沒有的國家，藍白卻很愛...」。

中國爛尾樓問題頻傳，受害者不計其數，近日網路上更流傳，有受害業主維權抗爭卻遭到鎮壓，過程中警方還出動大量布條「遮擋」抓捕行動，引發網友批評。（圖擷自threads）

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