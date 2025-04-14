42cm帶勾金屬桿貫穿口腔顱腦 急診醫驚：怎麼插進去的

電腦斷層掃描顯示，金屬紙夾貫穿阿強的口腔、鼻腔，直直插進大腦。（擷取自《星島日報》）

2025/04/14 15:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省深圳市一名男子日前經歷一場生死劫，一根長約42公分的金屬紙夾刺入口腔，貫穿上顎、鼻腔，直直插入顱腦，畫面怵目驚心。經過醫院10多小時手術，最終成功取出異物，連醫師都說「真是命大」。

港媒報導，深圳大學總醫院早前分享一宗罕見意外案例。男子阿強（化名）和同事聚餐到凌晨，醉酒的阿強起身時，突然失去重心，整個人向前倒下，臉重重磕在桌上，不料，桌上剛好有一根黑色金屬紙夾，直直插進阿強的嘴裡，同事見狀緊急將阿強送醫。

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報導指出，插進阿強嘴裡的金屬紙夾約42公分長，一端彎曲，還掛一串小鐵鏈。據電腦斷層掃瞄顯示，金屬紙夾插穿阿強的口腔上顎、鼻腔、眼底，一路插進大腦。

急診醫師表示，這種貫穿傷勢極為罕見，金屬異物攜帶大量細菌，且路徑涉及口腔、眼眶、顱腦等多個關鍵區域，稍有不慎就可能致命。也由於插入顱內的尖端還掛有一個金屬夾子，「怎麼拔掉它，才能最大限度減少對顱內腦組織、眼睛和鼻腔造成繼發性的損傷，這是一項巨大的考驗。」

經過10小時手術，醫師成功取出阿強腦內的金屬紙夾。阿強的關鍵神經和血管均未受損。術後1個月，阿強康復出院。近期到醫院複診，除右眼視力受損外，語言、運動功能均未受影響。

金屬紙夾險讓阿強喪命。（擷取自《星島日報》）

取出的金屬紙夾。（擷取自《星島日報》）

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