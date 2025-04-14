為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「比基尼」健身風波！健身房老闆批女性穿太露 網貼照反擊火力全開

    愛爾蘭一名健身房老闆近日在廣播節目中批評女性健身穿著，引發廣泛爭議與社群反彈。（圖翻攝自X/@bethandwhatt、@caileyfit）

    愛爾蘭一名健身房老闆近日在廣播節目中批評女性健身穿著，引發廣泛爭議與社群反彈。（圖翻攝自X/@bethandwhatt、@caileyfit）

    2025/04/14 14:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭一名健身房老闆近日在廣播節目中批評女性健身穿著，引發廣泛爭議與社群反彈。他將現今女性健身服裝形容為「運動比基尼」，並指控穿著者「自戀」，一番言論激怒眾多女性健身愛好者，紛紛以實際行動抗議。

    根據《紐約郵報》報導，健身房老闆保羅·伯恩（Paul Byrne）日前在電台節目「午餐時間直播」（Lunchtime Live）中，針對《泰晤士報》專欄作家羅伯特·克蘭普頓（Robert Crampton）發表的文章「我和半裸的年輕女性在健身房。我該看哪裡？」進行討論。他在節目中指出，隨著社群媒體盛行，越來越多年輕女性在健身時穿著暴露，幾乎等同於比基尼。

    當主持人質疑這樣的說法是否誇大時，伯恩雖澄清並非真正比基尼，但仍堅稱「短版上衣配上短褲的組合就是運動比基尼」，並直言：「這對健身房裡其他人來說可能非常嚇人。」他進一步指出，「如果某人擁有六塊腹肌，或者是年輕女性展現姣好身材，這基本上是種自戀行為，她們應該更有節制地遮掩一下。」

    伯恩的言論迅速在社群平台上引發強烈反彈，大批女性紛紛上傳自己穿著健身服運動的影片，以行動反駁其觀點。一位女性在TikTok上嘲諷地表示：「正在前往健身房的路上，希望我的比基尼能嚇到那些讓人不適的男人。」

    針對爭議，愛爾蘭私人教練納塔莉·倫農（Nathalie Lennon）出面回應表示：「我可以理解保羅的觀點，但將女性描述為幾乎穿著比基尼且是自戀，這實在太荒謬了。」她補充：「過去女性被要求要瘦，現在我們擁抱肌肉與力量，卻又再度遭受批評。當我們努力健身、維持健康時，應該感到自信，而非被批判。」

    不少網友也指出，男性在健身房穿著暴露卻鮮少被指責。有留言批評：「男人穿著露乳頭的背心或乾脆赤裸上身從不引發話題，因為社會不把男性視為性對象。請別再因為某些男人自制力差，就怪罪女性。」

    @bethandwhatt

    This fella is not well

    ♬ original sound - Newstalk

    @caileyfit Workout bikinis here to stay???????? @DFYNE #gym #gymgirl #gymtok #gymfits ♬ original sound - Newstalk

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播