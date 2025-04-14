美紐約州小型飛機墜毀6死 罹難者為麻省理工、哈佛名校一家人

美國紐約州小型飛機墜毀釀6死，罹難者具有麻省理工、哈佛等名校背景。圖左至右為神經外科醫師麥可、女兒卡倫娜、婦女泌尿與骨盆外科醫師喬伊、卡倫娜男友詹姆斯。（美聯社）

2025/04/14 13:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州1架三菱MU-2B小型飛機，於12日中午墜毀在靠近麻薩諸塞州邊界的科佩克（Copake），導致機上6人全數死亡，罹難者身分如今確認是格羅夫（Groff）一家4人、與這家人關係密切的2人，而且具有麻省理工、哈佛等名校背景。

據《美聯社》報導，麻省理工女足校隊前選手、獲全美大學體育聯盟（NCAA）2022年度女性榮譽的卡倫娜（Karenna Groff），目前正在紐約大學醫學院繼續深造，孰料卻和她同樣畢業於麻省理工的男友詹姆斯（James Santoro）一起喪命。

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另外，同在機上的卡倫娜父親麥可（Michael Groff）為神經外科醫師、母親喬伊（Joy Saini）為婦女泌尿與骨盆外科醫師，還有卡倫娜兄弟賈里德（Jared Groff）、賈里德女友亞萊西亞（Alexia Couyutas Duarte）也一同罹難。

據了解，賈里德2022年畢業於賓州斯沃斯莫爾學院（Swarthmore College），目前為律師助理，他的女友亞萊西亞也是同校畢業，預計今年秋季就讀哈佛法學院。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）13日表示，飛行員在墜機前曾通知塔台，指稱自己錯過了降落進場時機，在準備重新降落時，塔台人員發現飛機高度過低連發3次警報，但飛行員沒有回應，墜落前的影像顯示機身應無受損，最終以高速撞擊地面。

家屬聲明指出，這6人搭乘的是麥可名下私人飛機，麥可除了是醫師之外還是經驗豐富的飛行員，但並未說明當時執飛的是誰。NTSB透露，完整的事故報告可能要12個月甚至24個月才能完成，目前尚無法推斷失事原因。

卡倫娜和男友詹姆斯生前合照。（美聯社）

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