美佛州外海翻船釀1死5失蹤！獲救者曝沉船兩天無人知

2025/04/14 13:15

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國海岸防衛隊表示,一艘船隻日前在佛羅里達州珍寶海岸外海翻覆,造成1人死亡、4人獲救,另有5人仍下落不明。事故消息於週日(當地時間)對外發布,相關單位持續展開搜救行動。

綜合外媒報導,根據海岸防衛隊在社交平台X上公布的資訊,事發地點位於聖露西入海口(St. Lucie Inlet)外海約20至29英里處。據一名獲救乘客表示,該艘船隻約於週五發生翻覆,但直至週日上午10點前,一名「好心人士」才通報當局,搜救行動隨即展開。

馬丁郡消防救援隊(Martin County Fire Rescue)也參與救援,並透過社群媒體指出,他們已將四名獲救者以直升機送往斯圖爾特機場,再轉送至克里夫蘭診所馬丁南醫院(Cleveland Clinic's Martin South Hospital)接受治療與評估。

據報導,4名生還者中,1人傷勢嚴重,另3人則僅受輕傷,無生命危險。海岸防衛隊也證實,救援人員已發現1名乘客罹難。至週日下午,仍有5人失蹤,搜救行動未曾間斷。

聖露西入海口位於馬丁郡,地處哈欽森島(Hutchinson Island)與朱庇特島(Jupiter Island)之間,是當地六個擁有硬珊瑚與軟珊瑚礁的天然入水口之一,也是休閒與水上活動的熱門區域。

#BREAKING @USCG crews rescued 4 people from a capsized vessel, Sun., approx. 29 miles off St. Lucie Inlet after a good Samaritan reported the incident. A person on board reported the vessel capsized Fri. and an additional 5 people are still missing. The search is ongoing. #SAR pic.twitter.com/R4dc16kyRZ