美佛州外海翻船釀1死5失蹤！獲救者曝沉船兩天無人知

美國海岸防衛隊表示，一艘船隻日前在佛羅里達州珍寶海岸外海翻覆，造成1人死亡、4人獲救，另有5人仍下落不明。（圖翻攝自X/@USCGSoutheast、@MartinCountyFR，本報合成）

2025/04/14 13:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國海岸防衛隊表示，一艘船隻日前在佛羅里達州珍寶海岸外海翻覆，造成1人死亡、4人獲救，另有5人仍下落不明。事故消息於週日（當地時間）對外發布，相關單位持續展開搜救行動。

綜合外媒報導，根據海岸防衛隊在社交平台X上公布的資訊，事發地點位於聖露西入海口（St. Lucie Inlet）外海約20至29英里處。據一名獲救乘客表示，該艘船隻約於週五發生翻覆，但直至週日上午10點前，一名「好心人士」才通報當局，搜救行動隨即展開。

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馬丁郡消防救援隊（Martin County Fire Rescue）也參與救援，並透過社群媒體指出，他們已將四名獲救者以直升機送往斯圖爾特機場，再轉送至克里夫蘭診所馬丁南醫院（Cleveland Clinic's Martin South Hospital）接受治療與評估。

據報導，4名生還者中，1人傷勢嚴重，另3人則僅受輕傷，無生命危險。海岸防衛隊也證實，救援人員已發現1名乘客罹難。至週日下午，仍有5人失蹤，搜救行動未曾間斷。

聖露西入海口位於馬丁郡，地處哈欽森島（Hutchinson Island）與朱庇特島（Jupiter Island）之間，是當地六個擁有硬珊瑚與軟珊瑚礁的天然入水口之一，也是休閒與水上活動的熱門區域。

#BREAKING @USCG crews rescued 4 people from a capsized vessel, Sun., approx. 29 miles off St. Lucie Inlet after a good Samaritan reported the incident. A person on board reported the vessel capsized Fri. and an additional 5 people are still missing. The search is ongoing. #SAR pic.twitter.com/R4dc16kyRZ — USCGSoutheast （@USCGSoutheast） April 13, 2025

3 patients with non life threatening injuries and 1 patient with serious injuries were transported to Cleveland South Hospital for further evaluation. ???? pic.twitter.com/4AobGkZhLP — Martin County Fire Rescue （@MartinCountyFR） April 13, 2025

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