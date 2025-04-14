暴力陰影籠罩選戰！厄瓜多現任總統連任成功 對手拒認輸怒控舞弊

厄瓜多總統大選落幕，現任總統、保守派的諾波亞在週日投票中以明顯差距擊敗左翼候選人、律師出身的岡薩雷斯，順利連任，並承諾將延續其強硬打擊犯罪的政策。（路透）

2025/04/14 12:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多總統大選落幕，現任總統、保守派的諾波亞（Daniel Noboa）在週日投票中以明顯差距擊敗左翼候選人、律師出身的岡薩雷斯（Luisa González），順利連任，並承諾將延續其強硬打擊犯罪的政策。

據美聯社報導，在開出92%選票後，諾波亞獲得55.8%的支持率，遠高於岡薩雷斯的44%。國家選舉委員會主席阿塔邁恩特（Diana Atamaint）表示，這已構成「不可逆轉的趨勢」。諾波亞在勝選演說中強調：「厄瓜多人已經發聲，現在我們要開始努力工作。」他同時批評對手拒絕認敗、聲稱選舉遭到舞弊是「令人尷尬」的行為，並指出在高達11到12個百分點的差距下提出質疑「不可接受」。

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岡薩雷斯則拒絕承認選舉結果，並宣稱遭遇「駭人聽聞的舞弊」，她表示將尋求重新計票，並質疑選前民調顯示她領先的情況，與最終結果出現嚴重落差。

本次選戰的焦點集中在暴力犯罪問題上。自2021年以來，與哥倫比亞及秘魯的毒品走私有關的暴力事件急遽增加，使厄瓜多的兇殺率飆升。民眾普遍將安全視為最大關切。退休居民瓦爾德斯（Irene Valdez）表示：「我投給諾波亞，因為我想繼續生活在自由之中。」但來自學界的聲音則有異，大學生康斯坦特（Martín Constante）說：「我認為諾波亞過於獨裁，希望岡薩雷斯能帶來改變。」

現年36歲的諾波亞出身富裕的香蕉貿易家族，在2023年提前總統選舉中意外勝出，僅獲得16個月任期。此次勝選，將讓他得以完成一個完整的四年總統任期。今年1月，他宣布國家進入「國內武裝衝突」狀態，派遣數千士兵上街掃蕩幫派，並以恐怖主義罪名起訴涉嫌組織犯罪的相關人士。雖然該政策已使兇殺率略為下降，但整體暴力指數仍遠高於2019年水準。

安第斯事務專家、大學教授賈拉米洛（Grace Jaramillo）指出：「一個清晰的選舉結果能為國家帶來安定，諾波亞的明確勝利也讓國際社會感到放心。」岡薩雷斯的落敗，亦代表前總統柯利亞（Rafael Correa）所屬左翼政黨連續第三次在總統選舉中失利。柯利亞曾於2007至2017年間執政，被視為厄國近代最具影響力領袖之一，但在任末期也因趨向集權遭外界抨擊。

選舉日當局通報多起異常情況，包括重複投票、偽造及預先填寫的選票等問題。有17人因拍攝選票而遭逮，選委會早前已禁止此行為，擔心有犯罪集團脅迫選民。政治分析家蘭達祖里（Oswaldo Landázuri）評論指出，厄瓜多的選舉兩極化反映了民眾對傳統政策的不信任，以及對諾波亞強硬路線的不同評價。

岡薩雷斯拒絕承認選舉結果，並宣稱遭遇「駭人聽聞的舞弊」，她表示將尋求重新計票，並質疑選前民調顯示她領先的情況，與最終結果出現嚴重落差。（法新社）

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