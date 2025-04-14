讚川普「實力和平」奏效 美防長：絕不容中共染指巴拿馬運河！

赫格塞斯強調，美國近期的行動展現了領導力回歸與川普總統「以實力求和平」的路線，是中國「絕對不樂見」的發展。（美聯社）

2025/04/14 10:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕甫結束巴拿馬訪問的美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth），週日指控中國圖謀該國戰略運河。他歸功川普總統「實力求和平」路線奏效，並強調美國將強勢反制中共野心。

赫格塞斯在福斯新聞（Fox News）節目上進一步說明，指控北京試圖透過控制巴拿馬政客、興建基礎設施及進行監控，最終達到掌控運河的目的。他直言美國過去對此「疏於戒備」（asleep at the wheel），但川普政府已不再坐視。

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為反制中國影響力，美國防部上週才宣布赫格塞斯訪問巴拿馬已促成多項成果，包括允許美國軍艦及輔助船隻能「優先且自由地」通行運河的聯合聲明，以及簽署雙邊安全合作協議。赫格塞斯將此視為美國領導力重現的證明，他表示這顯示「美國領導力的回歸，是以實力求和平，而這路線是由川普總統擘劃的。」

他並指出，巴拿馬今年二月退出中國「一帶一路倡議」（BRI），正是兩國合作抗中的具體展現。赫格塞斯形容，美巴關係已達「肩並肩，一同對中國說『滾出去』」的程度。

然而，赫格塞斯目前的友善姿態，與川普總統去年勝選後曾揚言要「拿下」運河，甚至不排除動武的強硬言論，形成對比。值得注意的是，美國依據前總統卡特（Jimmy Carter）1977年簽訂的條約，已於1999年底將運河主權交還巴拿馬。

除了中美在巴拿馬的角力，赫格塞斯也談及伊朗核問題。他讚揚川普尋求外交途徑解決爭端的努力，但也暗示若談判破局，不排除採取更嚴厲行動。就在上週六，美伊雙方在川普重返執政後進行了首次已知直接接觸，由特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）會談。儘管優先外交，川普先前曾警告，若無法達成協議，伊朗將面臨「巨大危險」。

赫格塞斯強調川普對此議題極度重視：「我可以告訴你，川普總統在這個議題上是絕對認真的…他絕對認真地認為伊朗不能擁有核子武器…他也絕對認真地希望在談判桌上完成這件事，希望和平解決。」

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