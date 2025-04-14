美賓州州長官邸深夜遭縱火 嫌犯落網面臨殺人未遂重罪

落網的嫌犯寇迪・巴爾默（Cody Balmer）。（取自X平台）

2025/04/14 10:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國賓州州警當局週日（13日）於州長官邸召開記者會宣布，一名38歲男子因涉嫌於深夜在州長夏皮洛（Josh Shapiro）的官邸縱火，現已被拘留，並將面臨殺人未遂及加重縱火罪等多項重罪指控。

路透報導，州警官員指出，嫌犯為來自賓州哈里斯堡（Harrisburg）的寇迪・巴爾默（Cody Balmer），其犯案動機目前不明。據悉，巴爾默攜帶自製縱火裝置翻越官邸圍欄，一度躲過州警，成功潛入官邸內部縱火後離開。他在週日記者會召開前不久被逮捕歸案。

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事發於凌晨2點左右，州警急促敲響州長夏皮洛及其家人的寢室房門，將他們緊急疏散。當地消防隊員隨後撲滅了火勢。事件中無人受傷，但官邸建築部分區域可見明顯燒灼痕跡。

被視為民主黨2028年總統大選潛在參選人的夏皮洛在記者會上表示，聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）稍早與他通話，承諾動用「聯邦政府所有資源」協助調查此攻擊事件。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）也在社群平台X上發文表示，對於州長及其家人安全感到「深切欣慰」，並讚揚警方迅速逮捕巴爾默。

這起縱火案發生前數小時，猶太裔的夏皮洛才剛在社群媒體上發布了一張家人慶祝猶太教節日「逾越節」（Passover）首晚家宴餐桌的照片。夏皮洛解釋，逾越節的意義在於「從奴役走向自由」。

他在週日的記者會上強調：「我拒絕被昨晚攻擊者試圖加諸於我們的束縛所困。」他誓言將無所畏懼地繼續為賓州服務，並補充說，家人仍計畫在週日晚間舉行第二次逾越節家宴。當被問及此攻擊是否可能為仇恨犯罪時，夏皮洛表示將尊重聯邦當局及賓州地方檢察官的調查結果。

賓州州警局長帕里斯（Christopher Paris）中尉表示，將會進行「針對維安措施及確切事發時間軸的多面向檢討」。

賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）週日針對官邸遭縱火攻擊事件召開記者會（左圖）。這起攻擊對歷史悠久的官邸造成嚴重損毀（右圖）。 （美聯社）

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